Стучала палкой и орала: школьники довели учителя в Харькове до срыва (видео)

В Харькове произошел скандал в одной из школ. Пожилая учитель пыталась угомонить старшеклассников, стуча по парте и по полу палкой для ходьбы. Видео опубликовал ресурс "Жить в Харькове" в Facebook.

Учитель никак не могла организовать школьников, судя по всему старшеклассников. Женщина постоянно кричала, что она на замене причем бесплатно, и поэтому имеет право стучать палкой и кричать.

Инцидент произошел в школе № 60 по ул. Ньютона, 131.

"Преподаватель с расшатанными нервами и шакалье, не имеющее ни капли уважения к учителю", - написано в сообщении.

Стоит отметить, что преподаватель не подозревала, что ее снимают. А ученики вели себя ужасно нахально, смеялись и огрызались, подначивая учителя.

"Я на замене. Я могу делать то, что хочу, потому что я на бесплатной замене... Я могу стучать. Бесплатная замена. Я пока что матами не выражаюсь, это еще впереди", - кричала преподаватель.

В школе Харькова учитель кричала и стучала палкой (видео: facebook.com/myharkov)

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к происходящему в харьковской школе, о чем они высказались в комментариях.

"Эта женщина была моей учительницей по химии. Добрейшей души человек, я такой ее запомнила", - отметила комментатор, закончившая эту школу.

"Безобразное поведение учеников и абсолютно неуместное напряжение воспитателя. Ее тактика не сработала, нужно было менять настройки. Могу предположить негибкость и неумелый подход к таким вот разбалансированным элементам общества", - высказался комментатор.

"Вот "шкалье" это как раз именно то определение. Мы в свое время тоже чудили на уроках, но такого неуважения к учителям не было", - заметила пользователь сети.

"Это замечательный учитель и человек! Была нашим классным руководителем, я ее первый раз такой вижу! Это надо было довести! Дети совершенно не уважают ни учителя, ни взрослого человека", - высказалась пользователь, которая лично знает учителя.