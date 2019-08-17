Сценарист "Чернобыля" резко высказался о российском сериале

Сценарист "Чернобыля" от HBO Крейг Мейзин выразил соболезнования авторам российского сериала о катастрофе, когда увидел, как гневно комментаторы реагируют на трейлер российского сериала. Соответствующее заявление было озвучено в беседе с журналистами IndieWire.

Создатели российского сериала о Чернобыльской катастрофе, в сюжете которого ведется охота советских силовиков на агента ЦРУ, не смогли создать кинокартину, которая пришлась бы по вкусу телезрителям. Мейзина поразил подобный шквал негодования и он выразил соболезнования всем, кто трудился над сериалом.

"Думаю, это сложно - делать телешоу, и, независимо от того, что происходит с политикой, Путиным и правительством, в своем сердце я всегда буду сочувствовать тем, кто с этим работает", - прокомментировал он.

По словам Мейзина, целью сериала может быть осквернение его работы или пропаганда ложной версии событий, однако он видит как комментаторы "уничтожают" российский сериал на YouTube.

Кадр из сериала "Чернобыль" (HBO.com)

Кроме того, сценарист добавил, что знает, как это чувствуется и отметил, что хотел бы пообщаться с авторами российского телешоу за ланчем.

Напомним, что сериал "Чернобыль" вляпался в очередной скандал.

Ранее мы писали о том, что британская актриса сообщила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль".

А также, что некоторые кадры из нашумевшего сериала "Чернобыль" были сняты на территории Украины.