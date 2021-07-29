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Строительство аэропорта в Днепре: нардепа Демченко уличили в лоббировании "Альтис-констракшн"

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Днепр, Четверг 29 июля 2021 17:33
Строительство аэропорта в Днепре: нардепа Демченко уличили в лоббировании "Альтис-констракшн" Фото: "слуга народа" Сергей Демченко (facebook.com)
Автор: Styler

Народного депутата от "Слуги народа" Сергея Демченко, избранного по 29-му округу в Новоолександровской территориальной объединенной общине, обвинили в лоббировании интересов компании "Альтис-констракшн". Именно эта компания ранее выиграла тендер на строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование местных журналистов.

Как пишет издание, в середине июля прошло 5 месяцев (из запланированных 36-ти) до момента запуска новой взлетно-посадочной полосы. Но необходимые работы согласно графику на объекте фактически не начинались, о чем свидетельствуют фото и видео-доказательства. Впрочем, это не мешало нардепу делиться отчетами об успешном ходе строительных работ.

По данным местных журналистов, таким образом Демченко лоббировал компанию "Альтис-Констракшн", которая ранее выиграла тендер на строительство взлетной полосы аэропорта.

Впрочем, компания "Альтис-Констракшн", взявшая на себя обязательства и победившая в тендере при очень сомнительных обстоятельствах, оказалась не в состоянии выполнить подряд.

В связи с этим, 26 июля ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" объявило новый тендер на строительство аэропорта. Причина расторжения предыдущего договора – "Невыполнение или ненадлежащее выполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором".

Как известно, ООО "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина состоит в браке с Романом Насировым, который с 2015 года до марта 2017 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины.

В феврале 2021 года "Альтис-Констракшн" подписала договор с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродромного комплекса с обязательством, что выполнит работы за 3,95 млрд грн, что на 30% меньше ожидаемой стоимости работ, которая составляла 5,7 млрд грн.

Стоит отметить, что сумма, предложенная победителем оказалась даже меньше стоимости чисто строительных работ - то есть 4,07 млрд грн. Это сумма без учета оборудования на 0,55 млрд грн и прочих расходов на 1,6 млрд грн.

Через две недели после объявленного старта стройки, в конце марта 2021 года журналисты днепропетровского издания "Информатор" посетили строительную площадку нового аэропорта, и пришли к выводу, что работы там практически не ведутся.

Напомним, ожидаемая стоимость нового проекта по строительству аэропорта в Днепре – 5,71 млрд грн. Предыдущий договор составлял 3,95 млрд грн, его заключали с ООО "Альтис Констракшн".

Как сообщалось, ранее Демченко скрыл немало активов в декларации. В частности, квартиру в элитном ЖК в Киеве, загородный дом, квартиры в разных городах страны, внушительные по территории землевладения, а также несколько фирм, регулярно выигрывающих многомиллионные тендеры.

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