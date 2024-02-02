Стрітення Господнє: що не можна робити у велике свято, важливі звичаї

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Традиції цього дня

Велике свято встановлено на згадку про знаменну для християн подію - зустріч (стрітенні) в Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.

Свято спочатку з'явилося у IV столітті та спочатку було днем, що завершує 40-денний цикл після свята Богоявлення. Зараз Стрітення є одним із двонадесятих свят: дванадцяти найважливіших християнських урочистостей після Великодня. Стрітення пов'язане з біблійним сюжетом про зустріч старця Симеона та немовляти Христа.

На сороковий день від Різдва Марія та Йосип прийшли з Віфлеєму до Єрусалиму, щоб принести немовля Ісуса до храму. Цього ж дня до храму прийшов старець Симеон. За переказами, Ангел передрік йому дожити до зустрічі з Месією. У глибинному сенсі Стрітення - це зустріч всього людства в особі старця Симеона з Богом.

Раніше вважалося, що саме на свято Стрітення припадають останні зимові морози . Після цієї дати не варто вирушати в далеку дорогу на санях і тим більше переїжджати річки. Виїжджати у довгу поїздку цього дня було поганою прикметою.

На Стрітення завжди святили воду. Вона вважалася цілющою та її цінували так само як і хрещенську. Спочатку стрітенську воду не носили до храму, а збирали з крапель бурульок, що тануть.

На свято зазвичай гуляли та веселилися. Жінки пекли млинці, які символізували сонце.

Головні прикмети цього дня

Пізня пара весни обіцяла зоряне небо і вечірній мороз.

Відлига говорила про ранню весну. Її також пророкував і півень, що напився води цього дня.

Сніг, що випав на Стрітення, казав, що весна буде довгою та дощовою.

Сонце, що виглянуло перед заходом сонця, віщувало закінчення останніх морозів.

Що не можна робити у цей день

Як і у більшість великих свят, цього дня не можна займатися фізичною працею, у тому числі прибиранням та пранням. Також не можна працювати на городі та топити лазню. Найкраще день провести вдома, подорожувати та вирушати в дорогу не можна.

Не кладіть гроші на кухонний стіл - таким чином можна вигнати удачу з дому.

На Стрітення, як і в інші церковні свята, не можна лаятись і битися.