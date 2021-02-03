Стреляет на 3 тысячи метров: какого оружия больше всего боятся боевики на Донбассе

Боевики на Донбассе очень боятся украинского оружия "Ночной хищник", которое сконструировали еще в 2014 году. Идея винтовки принадлежит украинским добровольцам. С ней "киборги" защищали Донецкий аэродром. Дальность и точность оружия впечатляют – это более трех километров. К сожалению, за все єти годы эффективной работы на фронте "Ночной хищник" до сих пор не получил широкое применения в Вооруженных силах Украины.
Издание "Сегодня" рассказало, где делается эффективное оружие и что о нем говорят эксперты. Винтовка изготавливается на заводе "Маяк", который находится в Киеве на улице Степана Бандеры. Кроме музыкальных инструментов тут изготавливают и боевое оружие.
Главный конструктор завода "Маяк" Александр Гордеев рассказал, что винтовка спроектирована профессиональными военными, поэтому ее применение на Донбассе должно быть максимально эффективным.
"Три тысячи метров – это абсолютно нормальна решаемая ситуация. За 700 метров тебя не слышно, за 800 метров тебя не видно в тепляк. А ты прилетаешь на 3000 с плюсом. Легкая бронированная техника – не выживает никто. Танк снимается с приборов навигации. Не надо проникать в заброневое пространство. Ты просто выбиваешь ему навигационные приборы, приборы прицеливания, тот же пулемет, который у него стоит. И он превращается в трактор", - рассказал Гордеев.
Отметим, что винтовка уже доказала свою эффективность при обороне Донецкого аэропорта, но ее так и не приняли на вооружение украинской армии. Ею до сих пор пользуются лишь отдельные подразделения. Но в последнее время стало известно, что Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины отработано предложение к основным показателям государственного оборонного заказа на 2021 год, которыми предусмотрена закупка крупнокалиберных винтовок калибра 14,5 мм для обеспечения нужд ВС Украины. Соответственно, такому оружию в руках украинских воинов на Донбассе быть.
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