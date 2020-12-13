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Страсти из-за шляпы: новый поворот в скандале с главной елкой Украины

Воскресенье 13 декабря 2020 13:16
Страсти из-за шляпы: новый поворот в скандале с главной елкой Украины
Елка в Киеве на Софийской площади утратила шляпу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Новогодняя ель в Киеве в 2020 году стала едва ли не самой обсуждаемой из-за своего главного украшения. Так, главное новогоднее дерево страны украсили светящейся шляпой, которую украинцы прозвали "колдовской". Главная елка Украины, расположенная на Софийской площади, лишилась своего украшения в воскресенье утром, 13 декабря, меньше чем через неделю после ее установки.

Главная елка страны, которую ранее обвиняли в популяризации нехристианских ценностей, "сняла шляпу". Коммунальщики демонтировали скандальное украшение в течение нескольких часов. Вскоре 31-метровую новогоднюю красавицу должна украсить восьмиугольная звезда. Фотодоказательство опубликовал украинский религиовед, философ и журналист Александр Саган на своей странице в Facebook.

"Победа…", - немногословно прокомментировал журналист.

Страсти из-за шляпы: новый поворот в скандале с главной елкой Украины

Страсти из-за шляпы: новый поворот в скандале с главной елкой Украины

Елка в Киеве на Софийской площади утратила шляпу (фото: facebook.com/oleksandr.sagan.9)

В комментариях под публикацией киевляне выдохнули с облегчением. Многие украинцы считают, что возвращение звезды – единственный возможный вариант для новогодней елки.

  • Вкрали шапку )
  • Цікаво, куди шапку повезуть?))
  • Коли це таке було, що верхівку ялинки оздоблювали капелюхом. Треба зберігати свої національні й християнські традиції.
  • Зараз будуть волати: а, зеленi обiср**ись – зняли з йолки презерватив)))
  • Президентська йолка знімає капелюха перед порохоботами.
  • Зірвали шабаш! Ми тут якраз організовуватися почали.

Страсти из-за шляпы: новый поворот в скандале с главной елкой Украины

Страсти из-за шляпы: новый поворот в скандале с главной елкой Украины

Киевляне отреагировали на смену украшения новогодней елки (скриншоты: facebook.com/oleksandr.sagan.9)

Стоит напомнить, что сразу после установки елки на Софийской площади критики окрестили главное украшение дерева – ведьмовским колпаком, отголоском язычества, атрибутом больше хэллоуинским, чем рождественско-новогодним, а потом совершенно неподходящим. Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан.

Елка обошлась почти в три миллиона гривен. Это без украшений и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты. Возле елки будет гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

Ранее мы писали про все новогодние елки в Киеве. Где их установят и как они будут выглядеть.

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