Страшний сон для інтровертів. Instagram готує важливі зміни у Direct Message

У найближчому майбутньому в Instagram з'явиться можливість вибирати, чи ви хочете, щоб інші бачили, коли ви прочитали їх повідомлення. Щоб наочно продемонструвати, як це працюватиме, голова соцмережі опублікував фотографію налаштування функції.

Instagram додає можливість вимикати сповіщення про прочитання (фото: Meta)

На даний момент, під час надсилання повідомлення до Instagram, під останнім текстовим сповіщенням відображається текстовий індикатор, що вказує, коли ваше повідомлення було прочитано. Якщо індикатор не з'явився, це означає, що співрозмовник ще не переглядав чат.

Поки немає інформації про те, чи буде подібна функція доступна в Messenger, який також показує повідомлення про прочитання сповіщень, але не надає опцію їх відключення.

Коли відбудеться введення цієї функції всім користувачів - немає точних даних, оскільки тестування не завжди гарантує остаточне впровадження.

Відомо багато випадків, коли компанії скасовували ті чи інші плани саме під час тестів. Наприклад, Instagram раніше відмовився від впровадження нового інтерфейсу, схожого на TikTok, після негативної реакції користувачів.