Странный град и жуткий смерч: стихия наделала беды в Одесской области

Погода в Украине в последние недели оставляет желать лучшего и практически ежедневно жители страны сталкиваются с явлениями, которые ранее можно было назвать аномальными.

Так, в четверг, 6 июня, в Арцизе Одесской области прошел сильный ливень, который сменился градом. Местным жителям удалось сфотографировать кусочки льда, которые падали с неба. Они были не стандартной круглой или овальной формы, а в форме кораллов. Были зафиксированы также градины размером с грецкий орех. Необычный град вызвал сильное удивление у жителей города.

Град в Одесской области

Балту Одесской области накрыло сильным дождем и город практически ушел под воду. Часть дорог оказалась заблокированными из-за непогоды.

Потоп в Балте (odessamedia.net)

Ливнем накрыло также и соседние села – Немировское и Новополье. Водой затопило улицы, поля и огороды. Вместо дорог появились реки, вместо полей – озера.

В Подольском районе вода начала подтапливать жилые дома, а дорогу между Любиморкой и Гоноратой пришлось перекрыть из-за затопления.

Жуткий ливень в Одесской области (YouTube/Наталия Браславская)

А возле Татарбунар пронесся смерч. Фотографии разместила местная жительница Наталья Жосан в сообществе "Мои Татарбунары" в Facebook.

"Погодное явление Смерч над озером Сасик! Это уже третий случай такого природного явления в Одесской области за последние время", - говорится в сообщении.

Смерч в Татарбунарах (facebook.com)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ураган разнес в щепки село под Херсоном.

А также рассказывали о том, что в Тернопольской области жуткое наводнение и местные жители сняли, как вода сносит все на своем пути.