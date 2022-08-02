UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сторону Земли летит огромный астероид на большой скорости: размером с небоскреб

В сторону Земли на большой скорости летит огромный астероид (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Астрономы обнаружили огромный астероид, который летит в сторону Земли на скорости 116 000 км/в час. Этот космический камень размером с небоскреб и его обнаружили всего несколько дней назад. К Земле он приблизится в среду, 3 августа.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Сообщается, что астероид, которому дали название 2022 ОЕ2, астрономы обнаружили 26 июля. Размер этого астероида в диаметре от 170 до 380 метров, а летит он на огромной скорости - в 160 тысяч км/в час.

По классификации NASA, околоземные астероиды, которые имеют более 140 метров в диаметре и находятся на потенциальном расстоянии менее, чем за 7,4 млн км от Земли, являются потенциально опасными.

Согласно оценкам ученых, этот астероид пролетит рядом с Землей в среду, 3 августа, на расстоянии в 5,1 млн км от нашей планеты. Это расстояние превышает среднее расстояние между Землей и Солнцем в 13 раз, а значит - угроза столкновения с нашей планетой отсутствует.

Астрономы отмечают, что оценить размеры астероидов обычно сложно и они основываются на данные о том, насколько яркими эти космические камни выглядят в небе.

Именно поэтому размеры астероида 2022 ОЕ2 даются приблизительно - от 170 до 380 метров. В верхней части астероид будет приблизительно такой же высоты, как и Эмпайр-стейт-Билдинг в Нью-Йорке.

Двигается новый астероид очень быстро - 116 000 км/в час. Это примерно в 40 раз быстрее, чем пуля или в треть быстрее, чем вспышка молнии.

Кстати, ранее мы писали о том, что климатолог определил дату следующего массового вымирания на Земле.

А еще рассказывали о том, зонд NASA сделал цветную фотографию вихрей на Юпитере.

Читайте РБК-Украина в Google News
АстероидNASA