В сторону Земли летит огромный астероид на большой скорости: размером с небоскреб

Сообщается, что астероид, которому дали название 2022 ОЕ2, астрономы обнаружили 26 июля. Размер этого астероида в диаметре от 170 до 380 метров, а летит он на огромной скорости - в 160 тысяч км/в час.

По классификации NASA, околоземные астероиды, которые имеют более 140 метров в диаметре и находятся на потенциальном расстоянии менее, чем за 7,4 млн км от Земли, являются потенциально опасными.

Согласно оценкам ученых, этот астероид пролетит рядом с Землей в среду, 3 августа, на расстоянии в 5,1 млн км от нашей планеты. Это расстояние превышает среднее расстояние между Землей и Солнцем в 13 раз, а значит - угроза столкновения с нашей планетой отсутствует.

Астрономы отмечают, что оценить размеры астероидов обычно сложно и они основываются на данные о том, насколько яркими эти космические камни выглядят в небе.

Именно поэтому размеры астероида 2022 ОЕ2 даются приблизительно - от 170 до 380 метров. В верхней части астероид будет приблизительно такой же высоты, как и Эмпайр-стейт-Билдинг в Нью-Йорке.

Двигается новый астероид очень быстро - 116 000 км/в час. Это примерно в 40 раз быстрее, чем пуля или в треть быстрее, чем вспышка молнии.