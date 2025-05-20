Стоматологи озвучили несподівану правду про чистку зубів

Гігієна порожнини рота - одна з найнеобхідніших і важливих. Правильна чи належна щітка зубів є важливою для того, щоб рот був здоровим і доглянутим.

Скільки разів потрібно чистити зуби?

Що стосується кількості разів, які потрібно чистити, то тут також слід враховувати певні моменти. Тому стоматологи встановили конкретну кількість разів, коли ви повинні використовувати зубну щітку для чищення рота. Але чи краще чистити зуби двічі чи тричі на день? Експерти попереджають, що слід пам’ятати про певні речі.

Два рази на день чи три?

За даними Американської стоматологічної асоціації (ADA) і більшості стоматологів, ідеально чистити зуби двічі на день; один раз вранці і один раз перед сном.

Однак ви можете чистити зуби тричі, хоча в деяких випадках це може бути не рекомендовано через невеликі рани або перфорації, які щітка може спричинити на чутливих яснах.

Фахівці рекомендують хоча б двічі очистити зуби від залишків їжі. У деяких випадках, через різні патології, може бути рекомендовано очищати ротову порожнину після кожного прийому їжі, а в більш особливих випадках - після кожного напою. Правильна гігієна допомагає усунути залишки їжі в роті, які могли послужити початком появи бактерій і карієсу.

Коли ми чистимо зуби, важливо не лише брати до уваги кількість разів, коли ми це робимо; також важливо робити це з дотриманням певних вимог.

Чищення має тривати близько двох хвилин. Щетина щітки має бути м’якою, щоб під час виконання зазначених кругових рухів не утворювалося ранок чи виразок. Крім того, доповнення до чищення зубів такими елементами, як зубна нитка, рідина для полоскання рота або щоденне чищення язика, може допомогти зберегти здоров’я рота.