Стоматолог сказав, чи можна дітям вводити анестезію під час лікування зубів

Наркоз дітям в стоматології можна чи ні

Досить часто можна почути від українців, що наркоз - це небезпечне медичне явище і що саме через нього людина може померти на операційному столі чи в кабінеті у стоматолога. Але що таке насправді анестезія, наркоз - знають далеко не всі люди, які звертаються за медичною допомогою

"Наркоз не є специфічним явищем, це буденність. Так само як і літати на літаку. Важливим моментом є те, що сам наркоз складається з двох етапів", - розповідає стоматолог.

Наркоз дітям в стоматології можна чи ні (фото: Freepik)

Перший - інгаляційний: коли дитині надягають маску, через яку подається газ, або леткі рідини. В цей час пацієнт має змогу сам дихати, розуміє, що навколо відбувається, простими словами - це стан наркотичного сп’яніння.

Тому, за словами Яна, лише на цьому етапі можуть виникнути якісь примуси, бо навіть в нас, деяких дорослих, виникає банальний страх від виду людей в хірургічних костюмах, запахів медикаментів, яскравого світла і ми не можемо цього передбачити. Тому перед цим увесь персонал розважає дитину, знайомиться, розмовляє і вона, найчастіше, починає засинати саме на руках у батьків.

Другий етап - це вже той самий внутрішньовенний наркоз, де до пацієнта підключається купа всіх гаджетів, в тому числі й апарат штучної вентиляції легень. Це відбувається максимально спокійно, точно без примусу і триває в середньому 2-3 години.