Стоматолог пояснив, чому люди у світі сучасних технологій бояться стоматологів

Чому люди досі бояться стоматологів

"Один з моментів, напевно, це вся наша радянська стоматологія, бо дуже багато людей які приходять з історіями про те, які їх тримали, як їм насильно виривали зуби, лікували. Ну чесно, 9 історій з 10 про те, який був поганий лікар і лише одна історія про те, який класний лікар попався", - розповідає Ян.

Коштом того, що вже був якийсь невдалий досвід, а найчастіше, якщо це дитина, то вона любить свою фантазію включити й зробити цю проблему значно більшою.

"Тобто, для неї цей момент страху настав і він роздувається. Навіть коли людині вже там 15-18 років, коли вона вже стає самостійною і цей страх, він залишається з нею на деякий час", - пояснює Стремський.

Стоматолог сказав, чому люди бояться стоматологів (фото: Freepik)

Як можна побороти цей страх

За словами лікаря, існує два варіанти розвитку подій:

Перший варіант. Людина йде до гарного стоматолога і цей страх зникає і починає бути все окей, людина із задоволенням лікується.

Другий варіант. Коли людина цей страх не може побороти й тоді два варіанти або це лікування проходить під наркозом, тобто, під сном, або потрібна робота з психологом.

"Люди які ходять до психолога, для того, щоб побороти цей страх. Знову ж таки, чому він виник - це напевно від того, що людину залякали в дитинстві, зробили боляче", - підсумовує Ян.

За словами Яна, сучасні методи лікування вони виглядають майже так само страшно, як і ті, які були 20-30 років назад. Просто сам комфорт починається вже в момент лікування. Тому страх залишається або за дверима кабінету або перед тим, як людина зробить анестезію.

Лікар-стоматолог запевняє, що не треба боятися стоматологів, бо далі буде гірше.

"І ще є така проблема, дуже складно інколи пояснити батькам, якщо це дитяча стоматологія, що якщо ваша дитина боїться й вона не дається лікарям, то це не стоматологи погані, або дитина якась не така. Це тому, що батьки, наприклад, не лікували дитині зуби в принципі, й самі не відвідують стоматолога, бо є страх болі, який передається і дитині", - завершує Стремський.