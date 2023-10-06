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Стоматолог назвав три найдивніші смаки зубної пасти: таких у магазині не знайдеш

Дивні смаки зубної пасти (фото: Freeepik)
Автор: Юлія Любченко

Зубна паста є незамінною річчю у щоденній рутині кожної людини. Але мало хто знає, що вона має доволі дивні смаки, які дійсно важко уявити в тюбику з пастою.

РБК-Україна (проєкт Styler) завдяки коментарю стоматолога Яна Стремського дізналося про три найдивніші смаки зубної пасти.

Зубна паста зі смаком віскі 

У 1954 році в Америці з'явилася оригінальна зубна паста зі смаком віскі.

Творця цієї незвичайної зубної пасти звати Дон Пойнтер. На реалізацію своєї ідеї Дон отримав кредит у розмірі 10 000 доларів і розпочав виробництво зубних паст з американським віскі та шотландським. У  кожному тюбику містилося 3 % алкоголю. 

Продукт був досить п'янким і тому популярним. Пізніше ідея була скопійована кількома іншими виробниками зубних паст, і Пойнтер припинив виробництво. Зараз такої пасти з віскі на полицях у магазині не знайдеш. Але винахідливість творця вражає. 

Зубна паста зі смаком віскі (фото: архіви стоматолога) 

Зубна паста зі смаком маринованих огірків 

Так, уявити тільки. Здається, це неможливо, але раніше і насправді  існувала паста з таким дивним смаком, як мариновані огірки. 

Зубна паста зі смаком маринованих огірків (фото: архіви стоматолога) 

Зубна паста зі смаком Бекона 

Ще одним дуже дивним смаком для зубної пасти - є смак підсмаженого бекону. , Важко собі уявити, як можна чистити зуби з присмаком м’яса. 

Такі смаки існували колись, але зараз їх знайти неможливо. Звісно, є цікаві смаки й в нашій реальності, але вони більш класичні, наприклад, фруктові або ягідні. 

Зубна паста зі смаком бекону (фото: архіви стоматолога) 

Історичні розкопки стоматолога 

Також Ян розповів історію зубної пасти та не менш шокуючі інгредієнти, з яких її робили у ХVIII столітті. 

За словами стоматолога, зубну пасту вигадали єгиптяни майже 5 тисяч років тому. У первісному вигляді вона виглядала зовсім інакше - це була суміш пемзи та вина. 

З часу давньої Римської імперії майже ХVIII століття головним інгредієнтом зубної пасти була сеча. Це пояснювалося очищуючими властивостями аміаку, що містяться в ній.

Раніше ми писали, що стоматолог назвав 5 марок зубної пасти, які не треба купувати.

А також про те, яку зубну пасту категорично не можна купувати українцям.

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