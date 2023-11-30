Стоматолог назвав 5 найгірших продуктів для ваших зубів

5 найгірших продуктів для ваших зубів

"Все - отрута, все - ліки; те й інше визначає доза", - цитує лікаря Парацельса Ян.

Стоматолог каже, що багато хто з його пацієнтів не соромиться своєї пристрасті до простих вуглеводів, але мають гарні зуби. Деякі зауважують, що це генетика, та за словами Яна, насправді є велика різниця які саме цукерки вживати і в якій кількості.

Найгіршими солодощами для ваших зубів є льодяники. Вони доволі довгий час знаходяться в ротовій порожнині підтримуючи активність карієсогенних бактерій.

"Тому краще вживати шоколад, який швидко розсмоктується в ротовій порожнині, а після, бажано, почистити зуби", - дає пораду стоматолог.

Також, доволі небезпечним для здоров’я зубів є солодкі напої. І найстрашнішим із них є "дуже корисні", "вітамінні" компоти, кількість цукру в яких більше за "Coca-Cola" в декілька разів.

Тому намагайтеся все ж таки вживати більше звичайної питної води, яка завжди буде вам на користь.

Які продукти шкодять зубам (фото: Freepik)

Цікавим продуктом також є мед. Так, він дійсно корисний, але деякі люди забувають, що за його користю ховається той же самий цукор.

"В моїй практиці був випадок, коли батьки мазали дитині, в якій прорізувалися зубчики, медом ясна. І після, на прийомі, не могли зрозуміти чому ці зубки були одразу с карієсом",- розповідає стоматолог.

Також Ян додав, що небезпечними у вживанні є горіхи з твердою оболонкою. Вони дійсно корисні, але коли людина намагається розкусити цей "захист", то нерідко зуби просто не витримують такої напруги і можуть тріснути.

До цієї групи також можна додати мʼясо на кістах. Дуже смачно, але інколи закінчується сколом зуба.

"Отже, харчуватись правильно, хоча б намагайтеся це робити. Звісно не потрібно себе повністю обмежувати від всіх солодких і смачних продуктів, але робіть це дозовано. І найголовніше - не забувайте про правильну гігієну вашої ротової порожнини", - підсумовує Стремський.