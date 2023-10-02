Стоматолог назвав 5 марок зубної пасти, які не треба купувати

Вибір зубної пасти - це доволі складний процес, оскільки варто враховувати різні фактори. А також розуміти, що марка - не є показником якості та дієвості пасти.
РБК-Україна (проект Styler) за допомогою стоматолога Яна Стремського вирішив розповісти українцям, які бренди зубних паст купувати не має сенсу.
В Україні є доволі багато марок зубних паст і коли люди приходять до магазину - їхні очі розбігаються. Але перевагу ми всі віддаємо пастам, які дуже гарно розрекламовані. Адже реклама - двигун продажів. І люди звертають увагу на щось знайоме.
Але не завжди марка і реклама є справжнім показником якості зубної пасти та її функціоналу.
Стремський назвав зубні пасти, які стоматологи не вважають ефективними, оскільки вони абсолютно не працюють.
Які марки зубних паст не радить купувати стоматолог (фото: Freepik)
Ян радить звертатися за порадою до свого стоматолога, якщо виникають складнощі при виборі марки зубної пасти. Бо ніхто, краще вашого дантиста не знає, які індивідуальні потреби мають ваші зуби.
Всі ми чистимо зуби 2 рази на день і очікуємо, що від цього має бути користь. Але для того, щоб вона дійсно була, варто вибирати якісні зубні пасти. Які очищатимуть емаль та ротову порожнину від мікробів і залишків їжі, а також позитивно впливати на стан зубів та допомагати захищати їх від подразників.
Варто розуміти, що марка зубної пасти не завжди визначає її ефективність та не завжди може давати видимий результат, який очікують покупці.
Раніше ми писали, які зубні пасти категорично не можна купувати українцям.
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