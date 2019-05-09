Не стоит так делать: Супрун назвала основную причину проблем с печенью

Уляна Супрун рассказала, как "почистить" печень и чего категорически не стоит делать. Эксперт дала практичные советы относительно здоровья, которые опубликовала в социальной сети Facebоok.

Супрун считает, что "почистить" печень соками не получится, а гепатопротекторы не работают должным образом. "Печень выполняет много функций в организме - в ней образуются белки крови, распадается гемоглобин, образуется желчь, сохраняются витамины, образуются и распадаются жиры, обезвреживаются лекарства, стероидные гормоны и алкоголь", - отметила Супрун.

Отмечается, что все, что разрушается в печени, попадает в желчный пузырь, кишечника и затем наружу. Печень не впитывает в себя тяжелые металлы или антибиотики, к тому же, это может быть довольно опасно.

Оказывается, ни соки, ни таблетки не обезвреживают токсины в нашем организме. С этой задачей могут справиться только ферменты печени и других органов. Но никоим образом не гепатопротекторы.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Далее Супрун рассказала, как на самом деле можно помочь своей печени:

Активируйте ферменты. Для этого нужно добавить в свой рацион капуста брокколи, красный перец, зеленый чай, специи, лук и чеснок.

Принимайте лекарства только по назначению врача и следуйте дозировке.

Внимательно следите за своим рационом. Пейте меньше алкоголя и сладких газированных напитков, ешьте меньше жареного и жирной пищи.

Кофе - действенный гепатопротектор и содержит вещества, которые способны защищать печень от злокачественного перерождения.

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