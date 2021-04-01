Будут еще снег и заморозки: синоптики ошарашили прогнозом на апрель

Погода в Украине в апреле еще преподнесет сюрпризы в виде снега и заморозков. Но в целом месяц будет теплым, а временами дождливым.

Читайте ниже наш прогноз от ведущих украинских синоптиков.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, начало месяца порадует "радостными погодными условиями", которые начнутся с 1-го апреля и продлятся около 10 дней.

"Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные", - отметила метеоролог.

После 10 апреля погода будет переменчивой - с периодами похолодания и потепления. А к конце первой декады и вовсе могут быть заморозки.

"5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных. И так до конца месяца. К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", - добавила Мартазинова.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что температура и осадки в апреле будут в пределах средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура предполагается 8-11 тепла, в горах 5-6 тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних значений", - сообщили синоптики.

А вот народный синоптик Леонид Горбань уверен, что настоящее тепло придет к нам лишь после Пасхи, которая в Украине будет 2 мая. Апрель же, по его мнению, будет холодным.

"Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями... Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - считает он.

Синоптики Gismeteo показали карты погоды, судя по которым апрель в целом будет теплым, но в первой декаде на Западе и Севере возможны ночные заморозки и даже мокрый снег.

Со второй декады установится стабильно теплая погода с +12+18 градусами, количество осадков будет умеренным.

Скриншоты: Погода в Украине, прогноз на апрель (gismeteo.ua)