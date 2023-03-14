Стівен Сігал заявив, що він на "сто відсотків русофіл і на мільйон відсотків росіянин"

Відомий голлівудський актор Стівен Сігал повідомив, що він почувається росіянином. Зараз він перебуває в Росії та бере участь у з'їзді Міжнародного руху русофілів. Раніше він про своє походження не надто поширювався.

А зараз він називає себе на "мільйон відсотків росіянином". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що сказав Сігал про своє походження

"Мій батько був руським, і я виріс у російській сім'ї, моя мати також була занурена в російську культуру... Мій батько був освіченою людиною, і ми знали російську літературу, культуру і традиції, всіх великих авторів. Я на сто відсотків русофіл і на мільйон відсотків руський", - сказав голлівудський актор.

Варто зазначити, що у РФ Стівена Сігала нагородили орденом Дружби - "за великий внесок у розвиток міжнародної культурно-гуманітарної співпраці".

Також його назвали "спеціальним представником міністерства закордонних справ Росії з гуманітарних зв'язків із США та Японією". Однак у США цей "спеціальний статус" актора не визнали.

Що відомо про походження Стівена Сігала

Стівен Фредерік Сігал народився 10 квітня 1952 року у Лансінгу, штат Мічиган. Його мати Патрісія працювала медсестрою та називала себе ірландкою. Однак про її походження немає даних, оскільки вона виховувалась у прийомній сім'ї.

Батько актора - Самуель Стівен Сігал, родом із сім'ї євреїв-іммігрантів Дори Гольдштейн та Натана Зігельмана. З Росії вони поїхали задовго до народження дітей.

В одному з інтерв'ю він сказав, що його дід за батьківською лінією народився в одному з буддистських районів Росії, і в першій половині XX століття переїхав до США. Він також згадував, що його бабуся родом із Владивостока і що деякі його предки походять з Санкт-Петербурга та Білорусії.

Про своє єврейське коріння Сігал не розповідає, а ось в одному з інтерв'ю він згадував, що у нього є дід-монгол, який народився чи то в Калмикії, чи то в Бурятії.

І такого висновку актор дійшов самостійно, виявивши архівні сімейні фото родича в "монгольській шапці".

Актор з ранніх років займався бойовими мистецтвами й в 17 років переїхав до Японії, там одружився з японкою, у шлюбі народилося двоє синів. У 1974 році він отримав 1 дан, а потім став першим в історії американцем, який відкрив у Японії додзе (зал для тренувань та медитацій). Зараз у нього 7 дано айкідо та звання синхан.

Пізніше Стівен Сігал ще двічі був одружений і в кожному шлюбі мав дітей. Загалом – 7 дітей.

У кіно почав зніматися у дорослому віці - його запросили для постановки кількох бойових сцен у Японії, а з 1986 року він став зніматися в США. На його рахунку понад 50 фільмів та серіалів.

Зараз у Сігала є громадянство трьох країн – США, Сербії та Росії. Дружить із російським диктатором Володимиром Путіним і неодноразово висловлювався на його підтримку.

Внесений до бази даних "Миротворець", як особа, яка загрожує національній безпеці України та міжнародному правопорядку.

У 2017 році СБУ заборонила Стівену Сігалу відвідувати Україну, також його внесено до чорного списку Міністерства культури України.