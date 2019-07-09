Стинг отметил уже второй концерт в Европе из-за болезни: подробности

Фото: коллаж РБК-Украина

Стинг по совету врача отметил выступления в Бельгии и Германии

Легендарный музыкант Стинг, который был вынужден отменить концерт 1 июня в Украине на "Арена Львов", по причине состояния здоровья отказался от выступления на джазовом фестивале в Бельгии. Врач запретил 67-летнему британскому артисту выходить на сцену. Об этом говорится в сообщении на официальной страничке Стинга в Twitter.

Всем купившим билеты на Ghent Jazz Festival в Генте пообещали возместить траты.

Кроме того, отменяется и концерт Стинга в Мюнхене в Германии, запланированный на 10 июля. В сообщении музыканта в сети говорится о том, что он все еще в плохом состоянии, и доктор советует не выступать.

Стинг (Фото: twitter.com/OfficialSting)

"Мы приносим извинения поклонникам за неудобства", - говорится в сообщении.

Фото: скрин twitter.com/OfficialSting

Также указывается, что билеты можно будет вернуть в кассы.

Отметим, что после первой отмены концерта - в Бельгии - поклонники знаменитого музыканта не на шутку встревожились из-за сообщения, ведь Стинг, гастролирующий в этом году по странам Европы, до этого не жаловался на проблемы со здоровьем.

Фото: скрин twitter.com/OfficialSting

В комментариях под постом музыканта с извинениями, в котором он указывает на запрет врача выступать, звучат слова поддержки поклонников и пожелания поскорее поправляться.

Надеюсь, что все хорошо, и вы вскоре почувствуете себя намного лучше, Стинг. Здоровья и счастья вам всегда;

Поправляйся поскорее, Стинг;

Надеюсь, ты скоро поправишься...

Наилучшие пожелания для скорейшего выздоровления!

Стинг (Фото: twitter.com/OfficialSting)

Добавим, что Стинг гастролирует по миру в рамках своего тура "Мои песни" (My Songs), исполняя свои лучшие хиты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прошлом году легендарный музыкант Стинг посетил Киев с концертом.

А также мы писали о том, почему Стинг отказался выступать в России.