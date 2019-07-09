Стінг скасував вже другий концерт в Європі через хворобу: подробиці

Стінг за порадою лікаря скасував виступи в Бельгії та Німеччині
Легендарний музикант Стінг, який був змушений скасувати концерт 1 червня в Україні на "Арена Львів", через стан здоров'я відмовився від виступу на джазовому фестивалі в Бельгії. Лікар заборонив 67-річному британському артистові виходити на сцену. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці Стінга в Twitter.
Всім, хто купив квитки на Ghent Jazz Festival в Генті, пообіцяли відшкодувати витрати.
Крім того, скасовується і концерт Стінга в Мюнхені в Німеччині, запланований на 10 липня. У повідомленні музиканта в мережі йдеться про те, що він досі у поганому стані, і лікар радить не виступати.
Стінг (Фото: twitter.com/OfficialSting)
"Ми приносимо вибачення шанувальникам через незручності", - йдеться в повідомленні.
Фото: скрін twitter.com/OfficialSting
Також вказується, що квитки можна буде повернути до каси.
Зазначимо, що після першого скасування концерту - в Бельгії - шанувальники відомого музиканта не на жарт тубруються через повідомлення, адже Стінг, який гастролює в цьому році по країнах Європи, до цього не скаржився на проблеми зі здоров'ям.
Фото: скрін twitter.com/OfficialSting
В коментарях під постом музиканта із вибаченнями, в якому він вказує на заборону лікаря виступати, звучать слова підтримки прихильників та побажання скоріше одужувати.
Стінг (Фото: twitter.com/OfficialSting)
Додамо, що Стінг гастролює світом в рамках свого туру "Мої пісні" (My Songs), виконуючи свої кращі хіти.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в минулому році легендарний музикант Стінг відвідав Київ з концертом.
А також ми писали про те, чому Стінг відмовився виступати в Росії.