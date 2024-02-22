Стилістка розповіла, що таке базовий макіяж та якими є його переваги

Базовий макіяж та його переваги

Існує думка, що базовий макіяж - це нудно, бо його непомітно та взагалі який у ньому сенс. Але якщо подивитись на нього з іншого боку, то базовий макіяж про чесність та прийняття себе без прикрас.

Це основа та запорука будь-якого красивого образу, бо свіже, привабливе обличчя завжди привертає до себе увагу.

Якщо вміти правильного його робити, то можна спробувати поекспериментувати з безліччю його відтінків, які стануть прекрасним кольоровим доповненням у повсякденності, або можна спробувати трансформувати макіяж у більш святковий.

Бронзовий, рожевий, золотий, коричневий, персиковий, кораловий, сірий, кремовий - усі ці кольори та їх відтінки урізноманітнять та підкреслять ваш колір очей, шкіри грамотно та делікатно. Головне, знати міру та правильно місце розташування певного кольору та продукту.

Базовий макіяж та його переваги (фото: Freepik)

Головною метою такого макіяжу є не тільки натуральність, а й естетичне підкреслення своїх родзинок. Він дозволяє побачити свої переваги, які роблять нас особливими та індивідуальними.

Знайдіть свої кольори, методи нанесення продуктів, самі продукти, які підійдуть для вашого типу шкіри і ваша рутинність одразу стане зручнішою та набагато цікавішою.

Він не має чітких правил та граней, тому кожна з нас може знайти у ньому щось своє, бо індустрія краси робить все щоб ми знайшли з вами ту формулу, яка буде доречна саме для нас.

Великим плюсом базового макіяжу є антивіковий ефект, який акуратно замаскує усі хвилюючі зони та місця та додасть потрібної свіжості й потрібного блиску шкірі.

Спеціалісти рекомендують використовувати продукти з легкою або середньою щільністю продукти саме для антивікового макіяжу, яка не обтяжує шкіру та не підкреслює всі непотрібні місця.

Головна цінність такого макіяжу майже непомітний ефект, тому бажано використовувати кольори більш натуральної палітри, яка прекрасно підкреслює ваші переваги не роблячи при цьому очевидних агресивних акцентів.

У своєму повсякденному макіяжі також можна знайти свій стиль та прийомчики, які будуть допомагати вам досягнути бажаного результату. Часто стрілки, кольорова туш, додаткове сяйво, колір блиску або помади стають чудовою родзинкою для жінки. Але слід памʼятати що навіть макіяж може бути різним так само як ваш образ.

Рекомендовано не зациклюватися на одному проявленні своєї краси і пробувати трансформувати свій базовий макіяж під стиль одягу та імідж. Це допоможе зробити вашу повсякденність різноманітною та цікавою саме для вас та дозволить образам бути цікавішими та гармонійними.