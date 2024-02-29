Стилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладами
Фото: Які сумки в тренді в 2024 році (instagram.com/styleguide.ua)
Цікавий тренд, який торкнувся сумок - це їх прикрашання. Такий собі іронічно-інфантильний прийом, який додає образу несерйозності і навіть стьобу.
Про новий тренд 2024, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Яну Платонову в Instagram.
Новий тренд з сумками
Стиліст радить жінкам надихатися весняними показами Miu Miu.
Чим же обвішують сумки:
- власне тими ж прикрасами, що вішають на шию;
- брелоками;
- ключницями;
- карабінами з підвісом;
- шнурками;
- бантиками;
- заколками для волосся (особливо крабиками).
Також експертка показала фото з прикладами сумок та їх прикрашання, щоб жінки розуміли, про що йдеться.
Як прикрашати сумки у 2024 році (фото: instagram.com/styleguide.ua)
До речі, Андре Тан назвав наймодніші речі весни.
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