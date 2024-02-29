Стилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладами

Цікавий тренд, який торкнувся сумок - це їх прикрашання. Такий собі іронічно-інфантильний прийом, який додає образу несерйозності і навіть стьобу.

Про новий тренд 2024, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Яну Платонову в Instagram.

Новий тренд з сумками

Стиліст радить жінкам надихатися весняними показами Miu Miu.

Чим же обвішують сумки:

власне тими ж прикрасами, що вішають на шию;

брелоками;

ключницями;

карабінами з підвісом;

шнурками;

бантиками;

заколками для волосся (особливо крабиками).

Також експертка показала фото з прикладами сумок та їх прикрашання, щоб жінки розуміли, про що йдеться.

Як прикрашати сумки у 2024 році (фото: instagram.com/styleguide.ua)