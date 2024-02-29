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Стилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладами

Четвер 29 лютого 2024 10:20
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Стилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладами Фото: Які сумки в тренді в 2024 році (instagram.com/styleguide.ua)
Автор: Людмила Жукова

Цікавий тренд, який торкнувся сумок - це їх прикрашання. Такий собі іронічно-інфантильний прийом, який додає образу несерйозності і навіть стьобу.

Про новий тренд 2024, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Яну Платонову в Instagram.

Новий тренд з сумками

Стиліст радить жінкам надихатися весняними показами Miu Miu.

Чим же обвішують сумки:

  • власне тими ж прикрасами, що вішають на шию;
  • брелоками;
  • ключницями;
  • карабінами з підвісом;
  • шнурками;
  • бантиками;
  • заколками для волосся (особливо крабиками).

Також експертка показала фото з прикладами сумок та їх прикрашання, щоб жінки розуміли, про що йдеться.

Стилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладамиСтилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладамиСтилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладамиСтилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладамиСтилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладамиСтилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладамиСтилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладамиЯк прикрашати сумки у 2024 році (фото: instagram.com/styleguide.ua)

До речі, Андре Тан назвав наймодніші речі весни.

Читайте також, що стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024.

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