Стилістка пояснила, як можна носити спідницю-олівець (фото)

Як носити спідницю-олівець

Спідниця - це про жіночність, витонченість та елегантність. 2024 рік не залишив нас без права на прояв своєї чарівності та демонструє повернення усім відомої спідниці-олівець на подіум та у повсякденне життя модниць.

Завдяки новим інтерпретаціям, стилізаціям та віянням моди, спідниці-олівець органічно влилась у сучасність і стала не лише річчю класичного стилю, а й набула нових ідей та цікавих поєднань, які можна транслювати у свій імідж. Але є деталі, на які слід звернути увагу при виборі спідниці.

Як носити спідницю-олівець (фото: Pinterest)

Фасони

У 2024 році спідниця-олівець представлена в різноманітних варіаціях, від класичних до більш експериментальних.

Дизайнери додають деталі, такі як великі кишені, асиметрію, драпірування або геометричні вирізи, а також дають зрозуміти, що не тільки середня довжина спідниці може бути цікавою.

Довжина максі сьогодні найпопулярніша, тому тим хто хоче додати трендовості та актуальності своєму гардеробу, можна звернути увагу саме на цю довжину.

І зріст не має значення, якщо розуміти як саме стилізувати цю річ, при цьому зберегти правильні пропорції силуету. Тому, навіть жінкам зі зростом нижче середнього можна звернути увагу на довжину максі.

Для прихильниць більш комфортних фасонів, підійде середня довжина, яка так само буде доречною та зручною для створення образів як повсякденних, так і більш ділових та святкових.

Як носити спідницю-олівець (фото: Pinterest)

Текстура та матеріал

Спідниці-олівці представлені в різноманітних матеріалах і текстурах, від класичних костюмних до блискучих шовкових тканин. Неабияка популярність у шкіряних матеріалів та джинсових, вони зручні у повсякденному використанні та не потребують особливого догляду.

Спідниця-олівець із вʼязки, блискіток, парчі, буклі, сітки та ще багатьох з неочікуваних матеріалів гармонійно увійдуть у стиль експериментаторів та сміливих модниць.

Як носити спідницю-олівець (фото: Pinterest)

З чим носити спідницю-олівець

З такою спідницею можна скласти декілька сетів, які можна доповнити, адаптуючи до своєї філософії іміджу та стилю:

Спідниця-олівець та жакет

Поєднання, яке настільки універсальне, що додавши лофери, туфлі чи кросівки та футболку, блузку чи светр можна збудувати цілу капсулу, яку можна носити не один сезон.

Як носити спідницю-олівець (фото: Pinterest)

Спідниця-олівець та кардиган

Доволі жіночне поєднання, яке також можна доповнити будь-якими аксесуарами, залежно від вашого стилю.

Як носити спідницю-олівець (фото: Pinterest)

Спідниця-олівець та спортивні речі

Мікс спорту та елегантності стало взагалі основою стилю багатьох жінок і спідниця також приймає участь у цьому тренді.

Поєднання спідниці-олівець разом із кросівками, футболкою та спортивною кофтою може стати доречним луком для сміливих жінок, які не бояться дивних поєднань та актуальних стилізацій.

Як носити спідницю-олівець (фото: Pinterest)

Спідниця та светр

А спідниця разом зі светром буде затишним образом як для вечірніх прогулянок, так і я офісу та приємних зустрічей з подругами.

Сміливо можна сказати що спідниця-олівець знову займає своє почесне місце у світі моди та допомагає проявити свою індивідуальність та стане помічницею для створення образів для усіх сезонів цього року.

Як носити спідницю-олівець (фото: Pinterest)