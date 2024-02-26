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Стилістка назвала наймодніші речі на весну 2024

Стилістка назвала наймодніші речі весни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Незабаром настане весна, отже час змінювати гардероб.

Які речі будуть у тренді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Яну Платонову в Instagram.

Куртка з коміром

Обирайте на весну куртку з коміром та масивними кишенями. Такий варіант куртки належить до естетики grandpa core. Вона може бути вкороченою, подовженою чи стьобаною.

Пасок шнурок

У новому сезоні дизайнери радять робити акценти на талії, тож радимо вам додавати пояс на жакет у вигляді шнурка, який здатен вмить покращити аутфіт.

Відкриті плечі

Вже доволі активно віруситься тренд на відкриті плечі в светрах та сукнях. Тривалий час ці речі вважалися антитрендовими, втім знову будуть актуальними в майбутньому сезоні.

Капрі

Окрім того, в моду повернуться капрі з 90-х, які дуже давно й надовго вийшли з моди. Якщо їх грамотно стилізувати, то вони можуть мати досить стильний вигляд в поєднанні з іншим вбранням.

Бордовий колір

Навесні звертайте увагу на всі відтінки бордового кольору. Найкращим капіталовкладенням стане сумка чи взуття.

Кеди з язичками

Кеди Adidas Samba не вийшли з моди, а навпаки, додали собі модний аксесуар у вигляді язичка. Нову пару взуття створили в колаборації з брендом Wales Bonner.

Видовжені сумки

У новому сезоні в моді будуть габаритні сумки-шопери, але й без видовжених сумок не обійтися. Це дещо цікаве та красиве, яке зможе доповнити ваш аутфіт.

Леопардовий принт

У 2024 році особливо популярним буде леопардовий принт. Дизайнери пропонують обирати для себе чимало вбрання з хижим принтом, сумок, взуття чи навіть верхнього одягу.

Мокасини

Навесні можна очікувати на повернення мокасинів. Тренд на це взуття ще не набрав популярності, тож можете купувати їх та бути серед тих, хто підтримає його на етапі зародження.

Раніше ми розповідали, що таке базовий макіяж та якими є його переваги.

Також читайте наш матеріал про те, як доглядати за прикрасами з перлинами.

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