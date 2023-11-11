Стиліст назвала сумку, яку заборонено носити жінкам після 50: перетворитеся на "сіре мишеня"

Професійна стиліст та імідж-тренер Меліса Лунд розповіла, про який аксесуар потрібно назавжди забути жінкам після 50 років, якщо вони не хочуть мати вигляд бабці. Ця річ є майже у кожної.

Який аксесуар потрібно викинути на смітник або віддати на благодійність, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Який аксесуар додає віку

За словами експерта, жінкам після 50 років, які хочуть залишатися модними та не виглядати старше, варто назавжди забути про один тип сумки. Йдеться про певну популярну модель, яку носять майже усі.

І якщо вона пасуватиме молодій дівчині, то для жінки після 50 це найгірший варіант. Відмовтеся від чорної сумки через плече середнього розміру з довгим ремінцем. Вона псує увесь образ та робить вас "сірим мишеням".

Ця сумка підійде лише для дівчат 20 років (фото: freepik.com)

"Цей стиль сумки також може спричинити проблеми з поставою, тому що жінки, як правило, згинають плече, щоб утримати сумку на місці, і ніщо не старить вас швидше, аніж погана постава", - зазначила експерт.

Як обрати сумку для жінки 50 років

Стилістка пояснила, що відмова від чорної сумки з довгим ременем не має змусити вас тримати усі речі у кишенях. Підберіть інший аксесуар, який буде освіжати ваш "лук".

" Щоб знайти потрібний колір, подумайте про нейтральні кольори, які вже є у вашому гардеробі. Якщо ви використовуєте чорний як нейтральну основу, чудовим вибором буде чорна сумка - тільки не версія з довгим ремінцем, про яку я говорила вище", - розповіла експерт зі стилю.