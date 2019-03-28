Стихия не спешит отступать: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине все еще будет ненастной, но на значительной части территорий в четверг будет сухо
Погода в Украине в четверг, 28 марта, принесет мокрый снег с дождем в западных областях и на значительной части Левобережья. На северо-западе на дорогах возможна гололедица, передает Украинский гидрометцентр.
Во Львовской области ожидается довольно сильный дожль со снегом.
Ветер будет порывистым со скоростью 7-12 метров в секунду, а в южных областях возможны порывы 15-20 метров в секунду.
В четверг днем будет удерживаться довольно прохладная температура воздуха +4... +9 градусов. Немного теплее будет на Закарпатье и в южных областях - до +10 тепла.
В Киеве в четверг будет +5... +7 градусов, без осадков, ветер северный 7-12 метров в секунду.
Погода в Украине 28 марта принесет снег с дождем (фото: meteo.gov.ua)
Тем временем синоптик Наталка Диденко рассказала, когда наконец в Украине наступит теплая погода и будет +18 градусов.
По православной традиции 28 марта почитается память святого мученика Никандра, который, согласно преданию, работая врачом, совершил большое количество добрых дел.
Погодные приметы в этот день гласят следующее:
Также ранее считалось, что в это день нельзя мыть голову - иначе предстоит разлука с родственниками.
Погода в Украине 28 марта принесет снег с дождем (фото: pixabay.com)
Ранее мы сообщали, что климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.
Также украинцев предупредили о том, что конец марта будет довольно напряженным: ожидаются серьезные магнитные бури. Это может негативно отразиться на здоровье.