Стихия не спешит отступать: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 28 марта принесет снег с дождем (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине все еще будет ненастной, но на значительной части территорий в четверг будет сухо

Погода в Украине в четверг, 28 марта, принесет мокрый снег с дождем в западных областях и на значительной части Левобережья. На северо-западе на дорогах возможна гололедица, передает Украинский гидрометцентр.

Во Львовской области ожидается довольно сильный дожль со снегом.

Ветер будет порывистым со скоростью 7-12 метров в секунду, а в южных областях возможны порывы 15-20 метров в секунду.

В четверг днем будет удерживаться довольно прохладная температура воздуха +4... +9 градусов. Немного теплее будет на Закарпатье и в южных областях - до +10 тепла.

В Киеве в четверг будет +5... +7 градусов, без осадков, ветер северный 7-12 метров в секунду.

Погода в Украине 28 марта принесет снег с дождем (фото: meteo.gov.ua)

Тем временем синоптик Наталка Диденко рассказала, когда наконец в Украине наступит теплая погода и будет +18 градусов.

По православной традиции 28 марта почитается память святого мученика Никандра, который, согласно преданию, работая врачом, совершил большое количество добрых дел.

Погодные приметы в этот день гласят следующее:

В пасмурный день Никандра солнце появится из-за туч только на закате - жди несчастья.

Воробьи чирикают - ясная погода наступит.

Если на Никандра весенних вод мало, и они текут неспешно, то год будет неблагоприятным.

Также ранее считалось, что в это день нельзя мыть голову - иначе предстоит разлука с родственниками.

Погода в Украине 28 марта принесет снег с дождем (фото: pixabay.com)

Ранее мы сообщали, что климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.

Также украинцев предупредили о том, что конец марта будет довольно напряженным: ожидаются серьезные магнитные бури. Это может негативно отразиться на здоровье.