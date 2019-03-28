Стихія не поспішає відступати: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 28 березня принесе сніг з дощем (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні все ще буде поганою, але на значній частині територій в четвер буде сухо

Погода в Україні у четвер, 28 березня, принесе мокрий сніг з дощем в західних областях і на значній частині Лівобережжя. На північному заході на дорогах можлива ожеледиця, передає Український гідрометцентр.

У Львівській області очікується досить сильний дожль зі снігом.

Вітер буде поривчастим зі швидкістю 7-12 метрів в секунду, а в південних областях можливі пориви 15-20 метрів в секунду.

У четвер вдень утримуватиметься досить прохолодна температура повітря +4... +9 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті та в південних областях - до +10 тепла.

У Києві в четвер буде +5... +7 градусів, без опадів, вітер північний 7-12 метрів в секунду.

Погода в Україні 28 березня принесе сніг з дощем (фото: meteo.gov.ua)

Тим часом синоптик Наталка Діденко розповіла, коли нарешті в Україні настане тепла погода і буде +18 градусів.

За православною традицією 28 березня вшановується пам'ять святого мученика Нікадра, який, згідно з переказами, працюючи лікарем, здійснив велику кількість добрих справ.

Погодні прикмети в цей день говорять наступне:

У похмурий день Нікандра сонце з'явиться з-за хмар тільки під час заходу - чекай нещастя.

Горобці цвірінькають - ясна погода настане.

Якщо на Нікандра весняних вод мало, і вони течуть неспішно, то рік буде несприятливим.

Також раніше вважалося, що в цей день не можна мити голову - інакше чекає розлука з родичами.

Погода в Україні 28 березня принесе сніг з дощем (фото: pixabay.com)

Раніше ми повідомляли, що кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць. Серпень в 2019 році загрожує стати холодним і дощовим.

Також українців попередили про те, що кінець березня буде досить напруженим: очікуються серйозні магнітні бурі. Це може негативно позначитися на здоров'ї.