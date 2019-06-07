Стихия разошлась: оккупированный Крым ушел под воду (видео)

Непогода в оккупированном Крыму превратила улицы городов в грязные бурлящие потоки. В Севастополе 7 июня выпало 27 мм осадков, а в пригородах – 47 мм, таким образом дождь за два часа превысил месячную норму осадков. Активисты и экологи из аннексированного полуострова рассказали в студии Радио Крым.Реалии в ток-шоу "Крымский вечер" о последствиях стихии и почему местные "власти" оказались неготовы к ней.

По информации МЧС РФ по оккупированному Крыму, вследствие непогоды были спасены 120 человек, включая детей, стариков и инвалидов. Официально говорится о 36 подтопленных объектах, хотя "замгубернатора" Севастополя Владимир Базаров рассказывал о поступлении 330 обращений, а 12,5 тысяч жителей города сидели без света.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко считает, что к сильнейшему затоплению привела массовая вырубка зеленых осаждений. Также специалист рассказала о загрязнении Черного моря из-за потоков грязной воды, хлынувших с улиц.

Видео: facebook.com/krymrealii

От разгула стихии пострадал также и знаменитый Воронцовский дворец.

По словам крымского активиста Алексея Ефремова, ливень в оккупированном Симферополе продолжается до сих пор, и "все жители за последние 3 дня превратились в англичан" - все разговоры только о погоде. Он отметил, что сегодня не было такого рекордного града, как два дня назад, и к сегодняшнему местные жители уже подготовились, накрывая авто одеялами, картонками и коврами.

До сих пор парализованы некоторые участки дороги.

Также в сети показали фото затопленных улиц оккупированного Севастополя. Известный журналист Игорь Соловей на своей странице в Facebook опубликовал снимки залитых водой площади, дорог и магазинов.

Фото: facebook.com/solovey.igor

В комментариях к кадрам о разгуле стихии пользователи сети отмечают, что "русскую весну" подмочило ниже ватерлинии.

"Время КПРФ - в тему";

"Вода доставлена в полном объеме одной партией. Как просили";

"Вот такое оно - время КПРФ"...

Скрин комментариев

Также сообщается, что в районе Фороса в результате непогоды произошел обвал горной породы на участке дороги Ялта - Гончарное. Как пишет пресс-служба "Минтранса Крыма", в результате разгула стихии произошли подтопления проезжей части селевыми потоками, в некоторых местах произошел вынос грунта на проезжую часть.

Как пишет местная пресса, 7 июня на захваченный РФ украинский Симферополь обрушился шторм. После 10 утра в городе разыгралась стихия, быстро усилился ветер, пошел град и ливень, и приблизительно через час непогода добралась и в центр города.

Количество выпавших осадков в крымском гидрометцентре назвали "опасным явлением". Помимо городских дорог, от ливней пострадали несколько ЛЭП.

За день до этого сильный дождь с градом повредил около 3,5 тыс га сельскохозяйственных угодий.

Видео: facebook.com/Такси-по-Крыму

Как сообщалось ранее, 6 июня в Арцизе под Одессой прошел сильный ливень, который сменился градом. Местным жителям удалось сфотографировать кусочки льда, которые падали с неба - они были в форме кораллов.

Также мы писали о том, что ураган разнес в щепки село под Херсоном.

Напомним, недавно в Тернопольской области было жуткое наводнение и местные жители сняли, как вода сносит все на своем пути.