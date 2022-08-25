Стихи, как терапия: автор "Буде тобі, враже" о создании своего хита

Впервые стихотворение "Буде тобі, враже" Людмилы Горовой появилось на просторах интернета 22 апреля 2022 года. Произведение в считанные часы стало хитом и слова стихотворения украинские женщины заучили фактически наизусть.

Сію тобі в очі,

Сію проти ночі.

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Скільки у святу землю

Впало зерен жита -

Стільки разів буде

Тебе, враже вбито.

Скільки, враже, півень

Вночі кукуріка -

Стільки днів у тебе

Доживати віка.

Богові - Боже.

Ворогу - Вороже.

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Скільки зробиш, враже,

Кроків по Вкраїні -

Стільки твого ляже

Роду в домовині.

Стане на півсвіту

Чорного пристріту,

Буде тобі, враже,

Так, як Відьма скаже.

Писанку розпишу,

Люльку заколишу,

Матір твою, враже,

Без дітей залишу,

Батька твого, враже,

Смертю заспокою,

Жінку твою, враже,

Висушу ганьбою.

Богові Боже

Ворогу - вороже

Буде тобі, враже,

Так як Відьма скаже.

Як просію горе

Крізь дрібненьке сито -

Станеш ти про пекло

Господа просити.

Та не буде, враже,

Смерть твоя легкою.

Та й у смерті, враже,

Не знайдеш спокою.

Слово моє липке,

Слово моє кріпке,

Буде тобі, враже,

Так, як мати скаже,

Буде тобі, враже,

Як дружина скаже,

Буде тобі, враже,

Як дівчина скаже,

Буде тобі, враже,

Як дитина скаже,

Буде тобі, враже,

Так.

Як.

Відьма.

Скаже.

А потом слова песни положили на музыку, и песня "Враже" от Энжи Крейда стала также хитом. Ее стали называть настоящим заклинанием, которое обрушивают на головы врага.

И действительно - жесткие слова и завораживающая музыка напоминают заклятье против российских оккупантов, которым нужно бояться ступать на украинские земли.

Кстати, стихотворение уже было переведено на английский язык. И сейчас слова стихотворения, а также песню используют украинцы во всем мире.

Как рассказала Людмила Горовая в эфире Hromadske, это стихотворение было написано в качестве терапии - для самой себя. Именно так поэтесса пыталась справиться с болью.

"Стих "Враже", который стал очень хорошей песней, стал первым моим таким популярным произведением. Для меня это было неожиданно. Писался он в очень "черный" период, когда широко открылось то, что делают россияне на оккупированных территориях. Говорить об этом прямо, без метафор было невозможно тяжело.

Мы все были в страшном оцепенении. Особенно те, кто не мог сразу дать "ответку" врагу. Это как я. Поэтому я писала "Враже" как терапию для себя. Так я пыталась справиться с болью. Иного способа выразить свои чувства не было. Оказалось, что это стихотворение стало терапевтическим не только для меня", - рассказала Людмила Горовая.

Поэтесса подчеркивает, что замалчивание или накладывание табу на какие-то чувства может привести к личностной катастрофе разных масштабов. И мы все имеем право на выражение своих эмоций.