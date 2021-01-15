Степанов сделал заявление о COVID-паспортах для украинцев

Максим Степанов рассказал о COVID-паспортах (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине не сбавляет оборотов и от инфекции начнут вакцинировать уже в феврале людей, которые входят в группы риска. Так, после прививки людям будут выдавать специальные COVID-паспорта. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, о всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, будут получать так же и граждане Украины", - рассказал Степанов в эфире "Украина 24".

Максим Степанов рассказал о коронавирусных паспортах для украинцев

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что международное свидетельство о вакцинации против COVID-19 будет выдавать каждый семейный врач.

Кстати, в команде президента Украины Владимира Зеленского недовольны переговорным процессом министра здравоохранения Максима Степанова по поводу вакцин от коронавируса. В этот процесс активно включился Офис президента.