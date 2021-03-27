Степанов рассказал о карантине до конца года и предупредил о возможной остановке транспорта

Чиновник отметил, что сейчас вопрос о дополнительных ограничениях и введении локдауна обсуждается.

"Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом... Мы пока смотрим на ситуацию", - сказал министр.

Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, добавил Степанов, назвав это "основным показателем".

Глава Минздрава призвал граждан придерживаться всех рекомендаций по профилактике заражению COVID-19 и соблюдать карантинные ограничения, так как сейчас это "очень важно".

Согласно прогнозу, в ближайшие 2-3 недели в Украине будет рост заболеваемости коронавирусом, и количество новых случаев заражения может составлять 25 тысяч в сутки.

Также Степанов рассказал, что в конце марта или начале апреля ожидаются поставки вакцин от коронавируса в рамках глобальной программы COVAX. Кроме того, в апреле должны прийти новые дозы препарата Covishield (AstraZeneca).

Ранее сообщалось, что Степанов высказался об украинской вакцине от COVID-19, которая будет дороже, чем иностранные препараты.

Напомним, результаты социологического опроса свидетельствуют, что общенациональный локдаун поддерживают только четверть украинцев.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Курт Волкер рассказал, есть ли у Украины шансы стать членом НАТО.

В том же выпуске Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал слова Джо Байдена о Владимире Путине, а также назвал президента РФ "бешеной собакой".

Кроме того, в эфире Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал вспышку заболевания COVID-19 в Украине и рассказал о "британском штамме" вируса.

А Виталий Кличко, Андрей Садовый и Игорь Терехов рассказали о ситуации большого количества больных COVID-19 в их городах.

Также стало известно, что думают киевляне о трансплантации органов в Украине.