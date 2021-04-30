Степанов объяснил, почему вакцины от COVID-19 нельзя купить в аптеках
Вакцинацию от коронавируса в Украине государство проводит бесплатно для граждан, и Минздрав поставками прививок на коммерческий рынок не занимается и не будет.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире на канале "Украина 24".
Чиновник отметил, что украинцам не стоит ожидать появления вакцин от COVID-19 в свободной продаже в аптеках, так как коммерческого рынка таких препаратов пока нет нигде в мире.
"Нет ни одной компании, которая бы пришла и сказала: у нас есть возможность, мы законтрактовали, мы хотим поставлять, помогите нам это сделать. Коммерческого рынка в мире не существует", - сказал глава Минздрава.
Степанов в целом одобрительно высказался относительно возможности граждан в будущем покупать вакцину за свои деньги.
"Что касается коммерческого рынка, я как глава Минздрава - пожалуйста. У всех, у кого есть возможность поставить в Украину вакцину, которая зарегистрирована на территории Украины, на коммерческий рынок - мы будем этому способствовать", - заявил министр.
Чиновник также обратил внимание, что сейчас многие страны испытывают нехватку прививок от COVID-19.
"Хочу напомнить, что в мире тотальный дефицит вакцин. Во всех странах мира, кроме стран-производителей, срываются полностью поставки вакцин", - отметил Степанов.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов анонсировал новый COVID-контракт, который обеспечит Украину вакциной до конца года.
Добавим, что перед этим заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему платной COVID-вакцины в Украине до конца года не будет.