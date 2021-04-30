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Степанов пояснив, чому вакцини від COVID-19 не можна купити в аптеках

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 21:01
Степанов пояснив, чому вакцини від COVID-19 не можна купити в аптеках Колаж РБК-Україна: Степанов висловився про комерційний ринок вакцин від коронавірусу
Автор: Володимир Костирін

Вакцинацію від коронавірусу в Україні держава проводить безплатно для громадян, і МОЗ поставками щеплень на комерційний ринок не займається і не буде.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі на каналі "Україна 24".

Чиновник зазначив, що українцям не варто очікувати на появу вакцин від COVID-19 у вільному продажу в аптеках, оскільки комерційного ринку таких препаратів поки немає ніде у світі.

"Немає жодної компанії, яка б прийшла і сказала: у нас є можливість, ми законтрактували, ми хочемо поставляти, допоможіть нам це зробити. Комерційного ринку в світі не існує", - сказав глава МОЗ.

Степанов загалом схвально висловився щодо можливості громадян у майбутньому купувати вакцину за свої гроші.

"Що стосується комерційного ринку, я як голова МОЗ - будь ласка. У всіх, у кого є можливість поставити в Україну вакцину, яка зареєстрована на території України, на комерційний ринок - ми будемо цьому сприяти", - заявив міністр.

Чиновник також звернув увагу, що зараз багато країн відчувають брак щеплень від COVID-19.

"Хочу нагадати, що у світі тотальний дефіцит вакцин. У всіх країнах світу, крім країн-виробників, зриваються повністю поставки вакцин", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов анонсував новий COVID-контракт, який забезпечить Україну вакциною до кінця року.

Додамо, що перед цим заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому платної COVID-вакцини в Україні до кінця року не буде.

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