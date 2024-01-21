UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Став сентиментальнішим: Олена Зеленська чесно зізналася, як змінився її чоловік за час війни

Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як змінився характер її чоловіка за час великої війни. Вона зазначила, що Володимир Зеленський став більш сентиментальним у простих речах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір національного телемарафону.

Олена Зеленська про зміни у характері її чоловіка

За словами першої леді, її чоловік став більш цілеспрямованим та витривалим.

"Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали більш гострими і більш важливими - це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі завжди і будь-якій людині, але в цій ситуації, в якій ми всі зараз, для президента нашої країни - вони дуже важливі", - зазначила Зеленська.

Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також Олена зізналася, що Володимир став "більш сентиментальним в якихось простих речах".

"Коли тобі не вистачає дуже простих для нормальної людини речей, спілкування зі своєю сім'єю, з дітьми, коли ти це маєш, ти дуже це цінуєш. Тому його можна порадувати зараз дрібничкою, яка пов'язана з дітьми", - поділилася дружина глави держави.

Олена Зеленська з чоловіком (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Надіслати йому фотографію сина або розповісти, що сказала дочка. І його це зараз дуже емоційно чіпляє. Раніше таким чутливим він не був", - підкреслила вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОлена ЗеленськаПрезидентВійна Росії проти України