ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стать счастливее в феврале: от каких пяти вещей нужно отказаться в конце зимы

Новина українською →
Воскресенье 30 января 2022 12:06
Стать счастливее в феврале: от каких пяти вещей нужно отказаться в конце зимы Фото: От чего нужно обязательно избавиться в феврале (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Путь к счастью у каждого человека свой и способы достижения гармонии с внутренним и внешним миром могут существенно отличаться. Но психологи утверждают, что для достижения счастья нужно избавляться от всего лишнего и деструктивного.

От каких пяти вещей обязательно нужно избавиться в феврале, рассказали на Dailyhoro.

Февраль является последним месяцем зимы и с энергетической точки зрения – переломным моментом между зимой и весной. Это период пробуждения от спячки и пересмотра своих целей и планов.

Поэтому в последнем месяце зимы стоит оставить то, что вам весной и летом уже точно не понадобится.

Сомнения и страхи

Добиться успеха в феврале с сомнениями, страхами и комплексами будет довольно сложно. Вам нужна будет активность и смелость. И чтобы стать успешнее и счастливее, стоит твердо сказать себе: "я могу", "все получится".

Все трудности и неприятности можно будет победить в том случае, если вы наполните свое сердце уверенностью в себе и оптимизмом.

Проблемы со здоровьем

Все зимние вирусы уже побеждены и пришла пора восстанавливать организм. Неприятности в этой сфере могут замедлить вашу работу и развитие. Выделите время на борьбу с недомоганиями, усталостью и болезнями.

Избавьтесь от всего, что тормозит ваши дела. Все приятные изменения в жизни начинаются с маленьких шагов. Поэтому начните с самых актуальных и важных проблем.

Общение с токсичными людьми

Перестаньте общаться с теми, кто не приносит ничего хорошего в вашу жизнь и заставляет вас чувствовать пустоту, разочарование, негатив и отрицательные эмоции.

Если полностью абстрагироваться от токсичных людей нет возможности, то научитесь с ними взаимодействовать по-новому. Не слушайте их, не спорьте с ними, не поддерживайте с ними близкий контакт. Они могут пробудить в вас сомнения и страхи.

Лень и апатия

Постарайтесь поменьше прокрастинировать, меньше проводить времени в бездействии и апатии. Сложные, трудновыполнимые или неправильные задачи могут загнать ваше настроение в угол. Откажитесь от ненужных амбиций, правильно рассчитывайте свои силы и займитесь чем-то более простым и понятным.

Чтобы прогнать прочь тоску и депрессию, займитесь приятными делами, любимым хобби, общайтесь с позитивными людьми.

Изжившие отношения

Дружба и любовь, которые перестали приносить вам удовольствие – ненужное тяжелое бремя для вас в феврале.

Не посвящайте себя тому, кто в вас не нуждается, кто не любит, не уважает и не желает тратить свое время на ваше общение. Оставаясь в таких отношениях, вы лишаете себя хорошего настроения и отпугиваете удачу и перемены в жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые вывели простую формулу счастья для каждого человека.

А также мы писали о том, какие знаки говорят о счастливых переменах в вашей жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Счастье
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух