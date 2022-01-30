Стать счастливее в феврале: от каких пяти вещей нужно отказаться в конце зимы
Путь к счастью у каждого человека свой и способы достижения гармонии с внутренним и внешним миром могут существенно отличаться. Но психологи утверждают, что для достижения счастья нужно избавляться от всего лишнего и деструктивного.
От каких пяти вещей обязательно нужно избавиться в феврале, рассказали на Dailyhoro.
Февраль является последним месяцем зимы и с энергетической точки зрения – переломным моментом между зимой и весной. Это период пробуждения от спячки и пересмотра своих целей и планов.
Поэтому в последнем месяце зимы стоит оставить то, что вам весной и летом уже точно не понадобится.
Сомнения и страхи
Добиться успеха в феврале с сомнениями, страхами и комплексами будет довольно сложно. Вам нужна будет активность и смелость. И чтобы стать успешнее и счастливее, стоит твердо сказать себе: "я могу", "все получится".
Все трудности и неприятности можно будет победить в том случае, если вы наполните свое сердце уверенностью в себе и оптимизмом.
Проблемы со здоровьем
Все зимние вирусы уже побеждены и пришла пора восстанавливать организм. Неприятности в этой сфере могут замедлить вашу работу и развитие. Выделите время на борьбу с недомоганиями, усталостью и болезнями.
Избавьтесь от всего, что тормозит ваши дела. Все приятные изменения в жизни начинаются с маленьких шагов. Поэтому начните с самых актуальных и важных проблем.
Общение с токсичными людьми
Перестаньте общаться с теми, кто не приносит ничего хорошего в вашу жизнь и заставляет вас чувствовать пустоту, разочарование, негатив и отрицательные эмоции.
Если полностью абстрагироваться от токсичных людей нет возможности, то научитесь с ними взаимодействовать по-новому. Не слушайте их, не спорьте с ними, не поддерживайте с ними близкий контакт. Они могут пробудить в вас сомнения и страхи.
Лень и апатия
Постарайтесь поменьше прокрастинировать, меньше проводить времени в бездействии и апатии. Сложные, трудновыполнимые или неправильные задачи могут загнать ваше настроение в угол. Откажитесь от ненужных амбиций, правильно рассчитывайте свои силы и займитесь чем-то более простым и понятным.
Чтобы прогнать прочь тоску и депрессию, займитесь приятными делами, любимым хобби, общайтесь с позитивными людьми.
Изжившие отношения
Дружба и любовь, которые перестали приносить вам удовольствие – ненужное тяжелое бремя для вас в феврале.
Не посвящайте себя тому, кто в вас не нуждается, кто не любит, не уважает и не желает тратить свое время на ваше общение. Оставаясь в таких отношениях, вы лишаете себя хорошего настроения и отпугиваете удачу и перемены в жизни.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые вывели простую формулу счастья для каждого человека.
А также мы писали о том, какие знаки говорят о счастливых переменах в вашей жизни.