Как стать известным в YouTube и Instagram: полезные советы от украинского топ-блогера

Дима Варварук - успешный блогер родом из Прикарпатья. Его зрительская аудитория только в Instagram достигает свыше 699 тыс. пользователей. Его творчество и социальная деятельность является примером для многих, именно он впервые начал освещать реалии своей повседневной жизни без всяких украшений и завуалированности.

Дима - парень, который за короткий промежуток времени смог привлечь к себе миллионную аудиторию в соцсетях. А сегодня он эксклюзивно для читателей Styler рассказывает, как началась его творческая тропа, и что в работе блогера самое важное.

"С детства, я чувствовал что буду чем-то похожим на блогерство заниматься. Просто снимал видео на обычный телефон, пробовал монтировать и что-то получалось. Тогда, в детском возрасте, имел комплексы, что меня не правильно воспримут, будут критиковать. На то время в YouTube детей не любили, не воспринимали. Думал, что буду делать что-то такое, что оценят много людей, и я смогу получить отзыв от них. Имел желание себя реализовать и дождался до определенного момента, чтобы это сделать", - говорит Дима.

Дима Варварук (фото: instagram.com/dima_varvaruk)

Сейчас каждый день количество поклонников творчества Димы растет. Но звездной болезни у него не было никогда.

"Я чувствую пыл, ту самую энергию, которая мотивирует меня делать и делать что-то новое, стараться для людей. Есть такие, кто получают энергию от меня и также мотивируются на новые свершения. Это своего рода обмен, думаю, их в большой степени вдохновляет то, что я начал с нуля. Поклонники понимают, что у них тоже может все получиться. Звездной болезни, думаю, что не было! Есть друзья, с которыми общаюсь, и уважаю их мнение, они мне говорят, если что-то не так. Бывает, что приеду в село, там все меня знают, и им все равно, сколько у меня подписчиков, и относятся ко мне как обычно, именно это помогает многое осознать", - признается он.

А как же семья реагирует на популярность своего звездного родственника? Сейчас, с улыбкой говорит Дима, уже "вполне адекватно".

"В начале, наверное, как и у многих, было непонимание и определенное сопротивление из-за нестандартности, которую я смог перебороть и показать, что быть популярным - это вполне нормально. Сейчас все приняли и счастливы. Бывает, приезжают с другими родственниками и рассказывают, что я их племянник, брат, внук и т. д.", - рассказывает блогер.

Как пишется сценарий роликов и сколько времени занимает работа над видео

Всегда по-разному, потому что нужно, чтобы сама песня со словами гармонично вписывалась в видеоряд! Тематика клипа может быть своеобразная или же локация на которой снимаем. Например, нам нужно было найти "Теслу" и заехать в село, чтобы снять маленький отрывок видео, а таких моментов в самой пародии может быть очень много. YouTube это оценил, поэтому одно из наших видео попало в официальную подборку от Youtube Rewind - 10 самых популярных видео в Украине за 2019 год! Именно там мы заняли 4 место, думаю, это хорошая оценка нашей работы. Бывает, что сценарий уже готов - это история из моей жизни или друзей. Так, клип "Валентинка" - экранизация истории моего друга. Нам осталось грамотно описать сами сценки, переход событий, и добавить интересных кадров. Сама работа от зарождения идеи до публикации на YouTube - это примерно две-три недели.

SILIRADA - Валентинка

Конкуренция среди блогеров в Украине

Все зависит здесь только от желания делать. Я его и имел - делал. В тот момент наблюдал за некоторыми постоянными блогерами и думал: "я могу снять лучше и интереснее". Я этого никому не говорил, а просто делал. Сейчас ситуация такова, что некоторые из тех, на кого равнялся, перестали этим заниматься, а с некоторыми сравнялся, однако есть еще куда расти.

Как правильно поймать хайп

Его не нужно ловить - его нужно чувствовать. Думаю, немножко чуйки той у меня есть.

На сколько должно быть важно мнение поклонников

Для меня мнение поклонников было и будет важно, но когда оно аргументировано. Нет чего-то такого, на что я бы пошел [ради фанатов], я делаю то, что я люблю, и потому я им нравлюсь. Мои неожиданные действия, приколы, розыгрыши, интерактивы - в этом они постоянно крутятся и не знают, чего ожидать дальше. Думаю, из-за этого тоже они за мной следят.

SILIRADA - Я студент