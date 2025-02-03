Стартувала зимова зміна "Блогер Кемпу" від Фонду Ахметова для дітей, які постраждали від війни

Перший у цьому році заїзд до "Блогер Кемпу" у самому розпалі! Його організував Фонд Ріната Ахметова у рамках програми "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

П’ятдесят хлопців та дівчат віком від 10 до 16 років, які постраждали внаслідок війни, вже відпочивають, оздоровлюються, отримують нові можливості для розвитку та позитивні враження на Закарпатті.

"Блогер Кемп" - це захід, на якому українська молодь отримує мотивацію рухатися уперед, освоюючи навички блогерства та опановуючи різні професії за підтримки досвідчених наставників.

Особливістю цієї зміни стане унікальний мотиваційний майстер-клас, який проведе для учасників "Блогер Кемпу" українська акторка, зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова. Вона поділиться власним досвідом, розповість про секрети акторської майстерності та допоможе дітям розкрити свій творчий потенціал, у тому числі використовуючи для цього соціальні мережі.

Також дітям готують багато активностей на свіжому повітрі, щоби хлопчики та дівчатка могли відпочити, набратися сил і відволіктися від стресу, спричиненого війною. Програма включає спортивні ігри, квести, екскурсії, творчі майстер-класи та арт терапію. Все це допомагає дітям не лише розважитися, а й знайти нових друзів, розкрити свої таланти, щоби хоч на деякий час забути про жахи війни. Знизити рівень тривожності та відновити психологічний стан під час "Блогер Кемпу" дітям допомагають кваліфіковані психологи, які пройшли навчання за програмою "Травма війни", розробленою Фондом Ріната Ахметова.

Завдяки програмі програми "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України" майже 5 тисяч дітей з усієї країни отримали можливість відпочити, відновитися та пройти психологічну реабілітацію. Загалом за 19 років у рамках ініціативи "Рінат Ахметов — Дітям" підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.