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Старший бойовий медик "Лата" про Зеленського та Залужного: Кожен має виконувати свою функцію

Фото: Валерій Залужний та Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мають робити кожен свою справу, але суспільство не повинно нікого з них ідеалізовувати.

Про це у третьому випуску проєкту "Станція Краматорськ" розповів бойовий медик з позивним "Лата", який зараз воює на Херсонщині.

Зокрема, коментуючи роботу Зеленського та Залужного, "Лата" зазначив: "Мені не подобається ідеалізація нікого. Те, що роблять ідола з Зеленського, ідола з Залужного, те що несеться вся ця штука, що давайте з Залужного президента України зробимо. Кожен має виконувати свою функцію".

За словами бойового медика, така ідеалізація "потім призводить до того, що, наприклад, є у нас якийсь герой, якийсь ідол, і він десь зашквариться і ми розчаровуємося. І щоб не розчаровуватися нам ані військових, ані блогерів, ані співаків, ані президента, ані головнокомандувача не треба ідеалізувати. Потрібно відноситися до них критично".

"Я не знайомий особисто ані з Зеленським, ані з Залужним, мені здається, що Зеленський зробив найкраще, що міг зробити. На початку війни і зараз він зробив те, що він вміє – це шоу, в якому він з народом, він залишився, всі разом, кожен день виходи в ефір, кожен день комусь подякувати. І це те що потрібно, це те, що він має робити. Він має постійно підбадьорювати, навіть його образ сьогодні – це круто", - зазначив "Лата".

Водночас, він додав, що складно судити про якісь інше речі, бо ми "не знаємо, що насправді відбувається. У нас часто кажуть, що Зеленський не домовився з Заходом і тому в нас менше зброї. Але ж ми не знаємо, може він насправді домовився, і тому вона в нас є. Може нам її не хотіли давати, але Президент навів аргументи і нам її дають".

 

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Володимир ЗеленськийВалерій Залужний