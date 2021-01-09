Становились на колени и плакали: в Киеве почтили память украинцев, погибших на борту МАУ в Иране

В годовщину катастрофы самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном, который был сбит иранской ракетой спустя пару минут после взлета, родные и близкие погибших украинцев почтили их память в Киеве. Тогда, 8 января 2020 года, оборвалась жизнь всех находящихся на борту: 176 человек, в том числе и 11 граждан Украины.

Через год после трагедии, в парке Вербовой Гай на окраине столицы у памятного знака в честь погибших, собрались их родные, друзья и коллеги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В этом киевском парке весной планируют открыть мемориал и высадить сквер в память об украинцах, которые стали жертвой авиакатастрофы: 9 членах экипажа и 2 пассажиров борта Boeing-737-800. Номер рейса и дата трагедии указаны на памятном камне.

В Киеве установили памятный камень в честь погибших на борту МАУ украинцев (фото: скриншот с видео)

Как только объявили минуту молчания, родные погибших не сдерживали эмоций. Некоторые становились на колени у камня и плакали.

В Киеве почтили память погибших на борту МАУ над Тегераном украинцев в годовщину трагедии (фото: РБК-Украина)

Так, хотя прошел год со дня масштабной катастрофы, которая стала 50-й по количеству жертв за всю историю авиации, до сих пор близкие не в состоянии хотя бы произнести слово - люди буквально захлебываются от слез.

Видео: В Киеве в годовщину катастрофы самолета МАУ в Иране почтили память погибших украинцев

Отметим, что хотя официальный Тегеран и признал вину за катастрофу украинского Boeing, говорить о готовности иранских властей максимально сотрудничать в установлении истины по делу не приходится - весь последний год расследование и переговоры проходили очень туго.

Ранее сообщалось, что по версии иранской стороны, крушение пассажирского самолета под Тегераном в январе прошлого года произошло из-за "человеческой фактора".

В конце декабря Иран заявил о намерении выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе МАУ.