Буде ще спекотніше: синоптики розповіли, коли в Україну повернеться прохолода

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде небезпечною

Погода в Україні у четвер, 6 серпня, очікується спекотна і пожежонебезпечна в більшості областей країни. У кількох областях температура повітря підніметься до +32 +35 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни буде сухо і сонячно, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +15 +18 градусів, вдень буде спекотно, від +30 до +33 градусів.

У південних областях сухо і ясно, опади не прогнозуються. Вночі від +18 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +33 до +35 градусів. У Криму сухо, без опадів. Вночі +17 +19 градусів, вдень +32 +34 градуси.

На півночі країни невелика хмарність, без опадів. Вночі +14 +16 градусів, денна температура повітря складе +28 +30 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, буде сухо. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +13 +17 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +29 градусів, місцями до +31 градуса.

В центральній частині країни без опадів, хмарно. Вночі +15 +17 градусів, вдень очікується від +29 до +32 градусів.

У Києві 6 серпня невелика хмарність, без опадів. Вночі від +16 до +18 градусів, вдень від +29 до +31 градуса.

Карта погоди в Україні на четвер, 6 серпня

За прогнозом синоптиків, висока температура повітря і суха погода утримається в Україні до кінця тижня і лише в неділю, 9 серпня, очікується зниження температури в більшості областей. Також можливі грози в західних областях.

Карта погоди в Україні на неділю, 9 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали детальний прогноз погоди на серпень в Україні.