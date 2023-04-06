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Стало відомо, коли в Україні буде потепління: синоптики назвали точну дату

Коли буде потепління (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом погода в Україні мало нагадує весняну. На вулиці прохолодно та вітряно, місцями йдуть рясні дощі, а десь і снігом замело. Проте синоптики заспокоюють, що потерпіти таку негоду залишилося зовсім трошки.

Коли до України прийде потепління - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що сталося з погодою останнім часом

Другий місяць весни розпочався для українців холодом та опадами. Далеко не всі очікували побачити снігопади у квітні, а вони таки прийшли. Таке не весняне явище здебільшого спостерігають мешканці заходу.

Україну засипало снігом (фото: vsn.in.ua; ye.ua)

Чи скоро прийде потепління

Проте за прогнозами синоптиків, зовсім скоро негода в Україні вщухне, а натомість прийде довгоочікуване тепло. Зокрема, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що після Великодня погода покращиться.

"Стійкого та літнього потепління аж до 15-16 квітня чекати не варто, а от після Великодня вже нарешті можна сміливо говорити про його прихід", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

На метеорологічній карті також видно, як холодний циклон іде з України та рухається далі на північ і захід.

Фото: facebook.com/Stas1234567

Таку саму думку поділяє синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, після Великодня кількість опадів зменшиться, а сонячних днів - збільшиться.

"Після 15-16 квітня розпочнеться більш стійка тенденція до зростання температури повітря і вже у третій декаді денні показники можуть досягати +20…+25°C, а вночі коливатимуться в межах +7…+12°C", - повідомив експерт.

Що пишуть погодні ресурси

Сайт із погодою Gismeteo повідомляє, що температурні стовпчики підуть догори вже 15-16 квітня. Тоді температура сягатиме 15-17 градусів тепла. Однак опади все ще йтимуть територією України.

Скриншот: gismeteo.ua

За даними Meteoprog, після Великодня погода в Україні справді стане кращою. Причому настільки, що температура триматиметься на рівні 20 градусів тепла, що закономірно для української весни.

Проте синоптики не виключають ймовірність опадів.

Скриншот: meteoprog.com

Раніше ми розповідали, якою буде погода в Україні на Великдень 2023.

Читайте також, чому від зміни погоди може погіршуватися здоров'я.

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