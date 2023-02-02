Стало відомо, які вживані авто "за копійки" найчастіше купують українці

У 2022 році кількість реєстрацій машин з пробігом майже у 10 разів перевищила оформлення нових автомобілів.

Які марки та моделі найчастіше купували українці і якому ціновому сегменту надавали перевагу, розповіли аналітики ресурсу OLX Авто.

Які авто з пробігом найчастіше шукають українці

Найбільший вибір вживаних автомобілів з пробігом спостерігався в липні - якраз після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців.

Топ-5 найпопулярніших марок вживаних авто серед українців минулого року виглядає так:

Volkswagen

Opel

BMW

Mercedes-Benz

Daewoo

Вартість вживаних авто, які купують українці





Вартість вживаних авто, які продають українці

Аналітики констатують, що у 2022 році в Україні різко зросла потреба в засобах пересування.

“Цьому сприяли як запит автівок на фронт, так і попит самих українців на особистий транспорт, адже кількість поїздок на довгі та короткі дистанції зросла.Та й кількість знищених автівок внаслідок російської агресії теж вплинула на зростання попиту”, - пояснюють експерти.

Цікаво, що десятка найпопулярніших машин в основному не перевищував бюджет у 5 тисяч доларів.

Volkswagen Golf (середня ціна 4 219 доларів)

Daewoo Lanos-Sens (2 408 доларів)

BMW 5-series (4 517 доларів)

BMW 3-series (4 687 доларів)

Skoda Octavia (6 209 доларів)

Opel Vectra (1 794 доларів)

Volkswagen Passat sedan (5 550 доларів)

Audi A6 (4 700 доларів)

Opel Astra (5 029 доларів)

Volkswagen Passat Variant (5 164 доларів)

При цьому, вік машин, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років.

Також впродовж минулого року аналітики фіксували високий попит на авто з великим пробігом. Варто зазначити, що саме такі автівки здебільшого є і найбільш доступними.