Стало відомо, які вживані авто "за копійки" найчастіше купують українці
У 2022 році кількість реєстрацій машин з пробігом майже у 10 разів перевищила оформлення нових автомобілів.
Які марки та моделі найчастіше купували українці і якому ціновому сегменту надавали перевагу, розповіли аналітики ресурсу OLX Авто.
Які авто з пробігом найчастіше шукають українці
Найбільший вибір вживаних автомобілів з пробігом спостерігався в липні - якраз після закінчення дії нульового розмитнення, коли ринок був насичений пропозиціями від продавців.
Топ-5 найпопулярніших марок вживаних авто серед українців минулого року виглядає так:
- Volkswagen
- Opel
- BMW
- Mercedes-Benz
- Daewoo
Вартість вживаних авто, які купують українці
Вартість вживаних авто, які продають українці
Аналітики констатують, що у 2022 році в Україні різко зросла потреба в засобах пересування.
“Цьому сприяли як запит автівок на фронт, так і попит самих українців на особистий транспорт, адже кількість поїздок на довгі та короткі дистанції зросла.Та й кількість знищених автівок внаслідок російської агресії теж вплинула на зростання попиту”, - пояснюють експерти.
Цікаво, що десятка найпопулярніших машин в основному не перевищував бюджет у 5 тисяч доларів.
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Volkswagen Golf (середня ціна 4 219 доларів)
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Daewoo Lanos-Sens (2 408 доларів)
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BMW 5-series (4 517 доларів)
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BMW 3-series (4 687 доларів)
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Skoda Octavia (6 209 доларів)
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Opel Vectra (1 794 доларів)
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Volkswagen Passat sedan (5 550 доларів)
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Audi A6 (4 700 доларів)
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Opel Astra (5 029 доларів)
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Volkswagen Passat Variant (5 164 доларів)
При цьому, вік машин, якими найчастіше цікавились українці, склав 15 років.
Також впродовж минулого року аналітики фіксували високий попит на авто з великим пробігом. Варто зазначити, що саме такі автівки здебільшого є і найбільш доступними.
До речі, раніше ми повідомляли про те, на що звертати увагу при купівлі вживаного авто.
А також ми писали про те, які седани до 10 тисяч найбільш популярні в українців.