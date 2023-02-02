Стало известно, какие подержанные авто "за копейки" чаще всего покупают украинцы
В 2022 году количество регистраций машин с пробегом почти в 10 раз превысило оформление новых автомобилей.
Какие марки и модели чаще всего покупали украинцы и какой ценовой сегмент предпочитали, рассказали аналитики ресурса OLX Авто.
Какие автомобили с пробегом чаще всего ищут украинцы
Наибольший выбор подержанных автомобилей с пробегом наблюдался в июле – как раз после окончания действия нулевого растаможивания, когда рынок был насыщен предложениями от продавцов.
Топ-5 самых популярных марок подержанных авто среди украинцев в прошлом году выглядит так:
- Volkswagen
- Opel
- BMW
- Mercedes-Benz
- Daewoo
Стоимость б/у авто, которые покупают украинцы
Стоимость б/у авто, которые продают украинцы
Аналитики констатируют, что в 2022 году в Украине резко возросла потребность в средствах передвижения.
"Этому способствовали как запрос автомобилей на фронт, так и спрос самих украинцев на личный транспорт, ведь количество поездок на длинные и короткие дистанции возросло. Да и количество уничтоженных автомобилей в результате российской агрессии тоже повлияло на рост спроса", - объясняют эксперты.
Интересно, что десятка самых популярных машин в основном не превышала бюджета в 5 тысяч долларов.
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Volkswagen Golf (средняя цена 4 219 долларов)
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Daewoo Lanos-Sens (2 408 долларов)
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BMW 5-series (4 517 долларов)
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BMW 3-series (4 687 долларов)
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Skoda Octavia (6 209 долларов)
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Opel Vectra (1 794 долларов)
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Volkswagen Passat sedan (5 550 долларов)
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Audi A6 (4 700 долларов)
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Opel Astra (5 029 долларов)
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Volkswagen Passat Variant (5 164 долларов)
При этом возраст машин, которыми чаще всего интересовались украинцы, составил 15 лет.
Также в течение прошлого года аналитики фиксировали высокий спрос на автомобили с большим пробегом. Стоит отметить, что именно такие автомобили в большинстве своем являются и наиболее доступными.
Кстати, ранее мы сообщали о том, на что обращать внимание при покупке подержанного авто.
А также мы писали о том, какие седаны до 10 тысяч наиболее популярны у украинцев.