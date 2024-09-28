Стало відомо, яка їжа робить людей тупішими

Дослідження показують, що деякі види їжі можуть негативно впливати на когнітивні функції та загальне здоров'я мозку.
Які типи продуктів можуть "погіршувати" функцію мозку - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Існує кілька видів їжі, які можуть негативно впливати на когнітивні функції та загальне здоров’я мозку. Ось детальний огляд:
Перероблені та швидкі продукти
Що це: Фастфуд, чіпси, солодощі та інші продукти, що містять штучні добавки.
Чому це погано: Вони часто містять трансжири, надмірну кількість солі, цукру та консервантів. Вживання таких продуктів пов'язане з підвищенням запальних процесів в організмі, що може негативно вплинути на мозкову діяльність.
Цукор
Що це: Високий вміст цукру в напоях, десертах і оброблених продуктах.
Чому це погано: Високий рівень цукру в крові може сприяти розвитку інсулінорезистентності, що пов'язано з когнітивними порушеннями. Зокрема, надмірне споживання цукру може вплинути на пам'ять і здатність до навчання.
Трансжири
Що це: Жири, що містяться в маргарині, перероблених закусках, фастфуді.
Чому це погано: Трансжири підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань та запалень, які можуть впливати на кровообіг у мозку, що, в свою чергу, може погіршити когнітивні функції.
Алкоголь
Що це: Ні для кого не секрет, що спиртні напої, споживання яких виходить за межі рекомендованих норм.
Чому це погано: Надмірне споживання алкоголю може призвести до розладів пам’яті, зниження когнітивних здібностей та збільшення ризику розвитку деменції.
Солоні закуски
Що це: Чіпси, горішки та інші закуски з високим вмістом натрію.
Чому це погано: Високе споживання натрію може призводити до гіпертонії і погіршувати кровообіг, що негативно впливає на мозкову функцію.
Штучні підсолоджувачі
Що це: Спосіб підсолодження, що містить аспартам, сукралозу та інші синтетичні підсолоджувачі.
Чому це погано: Деякі дослідження вказують на те, що їх вживання може бути пов'язане з порушенням обміну речовин і впливом на когнітивні функції.
Низькокалорійні дієти
Що це: Дієти з дуже низьким вмістом калорій, які не забезпечують організм усіма необхідними поживними речовинами.
Чому це погано: Нестача важливих вітамінів і мінералів, таких як омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B та антиоксиданти, може призвести до когнітивних порушень.
Рафіновані вуглеводи
Що це: Білий хліб, макарони з білого борошна, кондитерські вироби.
Чому це погано: Вони швидко підвищують рівень цукру в крові, що може призводити до енергетичних спадів і впливати на настрій та концентрацію.
Здорове харчування, багате на антиоксиданти, омега-3 жирні кислоти, вітаміни та мінерали, може підтримувати мозкову діяльність.
Варто зосередитися на продуктах, які сприяють здоров’ю мозку, таких як овочі, фрукти, горіхи, риба, цільнозернові продукти та бобові.
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В матеріалі використані дані з Eat this, not that, Nutrients, Eating Well.