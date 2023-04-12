Стало відомо, як працюють "сірі" схеми експорту металобрухту

Як йдеться в статті, оборудки з металобрухтом легко помітити навіть при побіжному аналізі митних та податкових баз.

Наприклад, згідно з даними Митної служби, одна з компаній експортувала у Польщу 1,09 тис. тонн брухту. Причому з них 758 тонн, згідно висновку експерта Торгово-промислової палати, було нібито придбано на лінії фронту, у Краматорського феросплавного заводу, який належить росіянину і не працює з лютого 2022 року.

"Та навіть якщо не зважати на зупинку підприємства, згідно з даними бази податкових накладних, реальні обсяги поставок від заводу склали 269,1 тонн. Виходить, що майже дві третини цього брухту взялося практично нізвідки", - додає видання.

Крім того, згідно з висновком того ж експерта Торгово-промислової палати, який є у розпорядженні видання, придбаний брухт перед експортом зберігався на складі у місті Кам’янське на вул.Українській, 72.

"Але цієї адреси фізично не існує. Вона вигадана. На цій вулиці у приватному секторі Кам’янського просто немає стільки будинків. Місцеві мешканці кажуть, що ніколи не бачили якогось складу металобрухту не тільки на своїй вулиці, а й на сусідніх", - пише видання.

Разом з тим: щоб побороти сірі схеми експорту брухту, необхідно провести повне кадрове перезавантаження митниці, ініційоване головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим: він повідомив, що концепція такого перезавантаження вже попередньо схвалена.

"Поза тим, у квітні обсяги безконтрольного вивезення дефіцитного брухту з України в ЄС мають всі шанси побити черговий рекорд. Адже "віртуальні" склади за неіснуючими адресами нікуди з документів фірм-заготівельників не зникли, а у митників, як і раніше, все "дуже погано" із зором, щоб зазирнути у свої ж бази та базу податкових накладних для елементарного порівняння", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше було опубліковане розслідування, згідно з яким гравці на сірому ринку металобрухту налагодили та запустили на повну потужність канали збуту до Євросоюзу.