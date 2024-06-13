Стало відомо, як "Блогер Кемп" фонду Ріната Ахметова допомагає дітям зцілитися від війни

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення російська влада вивезла до Росії понад 19 000 дітей, і лише 388 з них були повернені.

Оксана Іщук, проєктна менеджерка Фонду, зазначила, що війна змусила багатьох дітей відійти від звичного життя, загостривши кризу психічного здоров'я. Але, відвідуючи "Блогер Кемп", діти починають вірити в краще життя і отримують надію.

"Діти стають більш комунікабельними й більш відкритими. Батьки помічають величезні позитивні зміни у своїх дітях", - зауважила Оксана Іщук.

Проєкт допоміг вже понад 5000 хлопців та дівчат. The Hill розповідає, що близько 50 дітей відвідують кожну зміну, які проходять чотири рази на рік. Діти грають в ігри, з ними проводять практичні заняття, вони займаються спортом і плавають у басейні. Особлива увага, відмічає видання, приділяється навчанню дітей корисних навичок блогера. До кемпу приїжджають відомі українські професіонали у галузі медіа, щоб поспілкуватися з дітьми.

На кожну зміну "Блогер Кемп" запрошуються діти, які втратили батьків під час війни; діти з прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу; діти опікунів і усиновителів; хлопці й дівчата, які проживають на території, де ведуться активні бойові дії; діти з деокупованих територій та дітлахи, які постраждали від бойових дій.