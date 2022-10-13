Стало відомо, хто захищатиме ветерана Михайла Маймана, якого затримувала Нацполіція та СБУ, у справі про побиття жінки

Відомо, що адвокатом обвинуваченого виступає адвокат Олена Черьомуха.

Кримінальне провадження № 12021100010001073 розглядатиме справу між обвинуваченим: Майманом Михайлом та Лазаренко Світланою, яка є потерпілою у справі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Майман Михайло штовхнув Лазаренко Світлану Іванівну, внаслідок чого остання отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому променевої кістки.

Справу розглядатиме Голосіївський районний суд міста Києва 25 жовтня об 11:00.

Про нову адвокатку Маймана відомо мало. Вона не значиться в реєстрі боржників, а за даними Opendatabot володіє ГО "П'ЯТА ВЛАДА", ТЗОВ ЮКК "ЧЕЛІЗА".

Однак, за повідомленнями волинських ЗМІ, особа з таким же імʼям фігурувала у справі навколо рейдерського захвату місцевого підприємства "Лада-Волинь", де вона працювала юристкою.

Повідомлялося, що працівники приватної фірми двічі намагалися взяти під охорону приміщення, розташованих на території ЗАТ "Волинь-Лада". Опоненти, що представляють інтерес підприємця показували оригінали договору власником цих приміщень Миколою Кобаком.

Утім, представники "Волинь-Лади" і орендарі приміщень на цій території не дозволяли їм це зробити, а дійсні документи, на підставі яких, ЗАТ "Волинь – Лада" змушена покинути орендоване приміщення назвали фальсифікацією.

Нагадаємо, Михайло Майман – ветеран АТО та волонтер. У 2022 році за словами самого Маймана, брав участь у битві за Київ, зокрема очолюваний ним батальйон "Архангела Михаїла" нібито звільняв населені пункти поблизу Макарова на Київщині. Станом на сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО.

Саме під час боїв за Київ, Михайла Маймана почали звинувачувати в тому, що замість того щоб звільняти Київську область, займався ошукуванням довірливих співгромадян. Зокрема блогери та ЗМІ запідозрили Маймана в зйомці постановочних відео. Про це писали і блогери і колишні побратими Маймана по батальйону.

На відео, яке потрапило в мережу інтернет чудно голос, схожий на Маймана, який коментує зйомку і дає вказівки "акторам". Згідно зі свідченнями колишніх підлеглих Маймана з батальйону "Архангели Михаіла", Майман нібито примудрився зібрати щонайменше 1,3 мільйона доларів, однак усі присвоїв собі і не витратив на потреби ЗСУ ні копійки.

Невдовзі після публікації цього відео Марʼяна Безугла, народний депутат від "Слуги народу” публічно звинуватила Маймана в аферизмі, і повідомила про те що Майнман незаконно нагородив нардепа Миколу Тищенка зброєю.

Нагадаємо також, що Маймана вже затримувала в червні цього року СБУ, а у вересні – Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацією видання "Телеграф" поточне звинувачення – за статтею 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років).

Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації також на інші статті.