Стало відомо, хто стоїть за будівництвом скандального хмарочосу у центрі Дніпра

Фірма зрадника України Володимира Константинова, який у 2019 році став головою нелегітимного парламенту анексованого Криму на п’ять років, ТОВ "Консоль ЛТД" разом із ТОВ "Люкс" позичили у державного "Укрексімбанку" 300 млн гривень на будівництво багатоповерхового комплексу у Дніпрі. Після цього через суд визнали договори з банком недійсними, щоб не повертати кредит.
Про це повідомляє місцеве видання “Наше місто”.
Як дізнались журналісти, у хмарочосі в центрі Дніпра розмістилися структури Олександра Петровського, відомого у Дніпрі мецената-авторитета Наріка.
Наприклад, компанія "Бізнес-центр "Люкс", бенефеціар у ній Петровський, а засновниця - мати його правої руки, Еміля Арутюняна.