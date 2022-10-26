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Стало відомо, хто стоїть за будівництвом скандального хмарочосу у центрі Дніпра

Фото: стало відомо, хто стоїть за будівництвом скандального хмарочосу у центрі Дніпра (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Фірма зрадника України Володимира Константинова, який у 2019 році став головою нелегітимного парламенту анексованого Криму на п’ять років, ТОВ "Консоль ЛТД" разом із ТОВ "Люкс" позичили у державного "Укрексімбанку" 300 млн гривень на будівництво багатоповерхового комплексу у Дніпрі. Після цього через суд визнали договори з банком недійсними, щоб не повертати кредит.

Про це повідомляє місцеве видання “Наше місто”.

Як дізнались журналісти, у хмарочосі в центрі Дніпра розмістилися структури Олександра Петровського, відомого у Дніпрі мецената-авторитета Наріка.

Наприклад, компанія "Бізнес-центр "Люкс", бенефеціар у ній Петровський, а засновниця - мати його правої руки, Еміля Арутюняна.

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Днипро