Стало відомо, де і коли поховають маму Скрябіна
23 вересня в Брюховичах Львівської області померла Ольга Кузьменко. Останні півроку мама Кузьми Скрябіна сильно хворіла і перенесла клінічну кому. Жінку поховають біля сина.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку гурту "Скрябін".
Де і коли поховають Ольгу Кузьменко
Прощання з мамою покійного артиста заплановано 25 вересня, о 18:00 в смт Брюховичі.
Подія відбудеться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, а вже поховають освітянку на наступний день о 14:30 у тому ж храмі.
Ольга буде спочивати поряд із сином.
Ольга Кузьменко (фото: facebook.com/skryabinofficial)
"Парастас відбудеться у понеділок о 18:00 за адресою: смт Брюховичі, Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на вул. Отця Іздрика, 6. Похорон у вівторок за тією ж адресою о 14:30 годині", - йдеться у повідомленні гурту "Скрябін".
Останні місяці життя мами Скрябіна
За інформацією знайомих родини Кузьменків, Ольга Михайлівна захворіла навесні, довгий час була у лікарні.
Про це мало хто знав, так як жінка не хотіла привертати до себе зайвої уваги.
Кузьма Скрябін з мамою (facebook.com/skryabinofficial)
Їй вдалося здолати важкий недуг і вона навіть стала одужувати.
Але увечері 22 вересня мамі співака стало погано - у неї підскочив тиск.
Письменницю забрала швидка, а наступного дня її серце зупинилося.
Нещодавно ми розповідали, про що у своїх книгах писала мама Кузьми Скрябіна.
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