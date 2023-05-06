Стало відомо, чому Єфросиніна і Фреймут ворогують багато років

Не поділили чоловіка

За словами блогера, вони могли "не поділити" одного чоловіка. Про це Беспалову розповів один із його дописувачів.

"Є дві чарівні феї: Марія Єфросиніна та Ольга Фреймут. Як стверджують наші кошенята, які працювали в той період із пані Фреймут та Єфросініною, яблуком розбрату між цими жінками став головний принц - король "Нового каналу", - заявив блогер.

У 2013 році, коли Єфросиніна та її чоловік заговорили про розлад у стосунках і навіть розбіглися, ведуча нібито вирішила закрутити роман із гендиректором каналу, де вона працювала. Втім, на нього, як стверджує блогер, тоді претендувала і Фреймут.

Фреймут увела у Єфросиніної "гендиректора"

Саме Фреймут і увела бажаного чоловіка у Єфросиніної. Згодом Оля стала дружиною гендиректора каналу.

Судячи з усього мова йде про Володимира Локотка, який був гендиректором "Нового каналу" і став чоловіком Фреймут.

Вони не повідомляли, коли саме одружилися, проте у 2017 році у них народилася дочка Євдокія.